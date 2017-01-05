三北防護林プロジェクト、PM2.5を吸収・除去する一定の効果あり

兰州大学科研人员的一项最新研究成果显示，“三北”防护林工程对我国北方大气污染物二氧化硫、氮氧化物和PM2.5具有一定的吸附和清除作用。

兰州大学资源环境学院教授马建民和其团队科研人员分析得出，与1982年相比，2010年“三北”防护林工程对二氧化硫和氮氧化物的吸附和清除作用增长了60％，对PM2.5的吸附和清除能力增加了30％。“如果按计量单位算，‘三北’防护林在1982到2010年期间对二氧化硫和氮氧化物的吸附和清除达到了110万吨，其中‘三北’防护林的华北片区占总清除量的50％左右，可见‘三北’防护林对改善中国北方空气质量的意义。”马建民说。