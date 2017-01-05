三北防護林プロジェクト、PM2.5を吸収・除去する一定の効果あり

兰州大学科研人员的一项最新研究成果显示，“三北”防护林工程对我国北方大气污染物二氧化硫、氮氧化物和PM2.5具有一定的吸附和清除作用。
兰州大学资源环境学院教授马建民和其团队科研人员分析得出，与1982年相比，2010年“三北”防护林工程对二氧化硫和氮氧化物的吸附和清除作用增长了60％，对PM2.5的吸附和清除能力增加了30％。“如果按计量单位算，‘三北’防护林在1982到2010年期间对二氧化硫和氮氧化物的吸附和清除达到了110万吨，其中‘三北’防护林的华北片区占总清除量的50％左右，可见‘三北’防护林对改善中国北方空气质量的意义。”马建民说。
甘粛省蘭州大学の科学研究者の最新研究報告によると、三北（東北・西北・華北）防護林プロジェクトは、中国北方の大気汚染の原因となっている二酸化硫黄、酸化窒素物、PM2.5を吸収して除去する一定の効果があることを明らかにした。
同大学資源環境学院の馬建民教授とそのチームの科学研究者たちの分析によると、1982年と比べて、2010年の三北防護林プロジェクトによる二酸化硫黄と酸化窒素物を吸収・除去する効果は60％増加し、PM2.5に関しては30％増加したという。馬教授は、「我々が計算した限りでは、1982年から2010年までに三北防護林が吸収・除去した二酸化硫黄と酸化窒素物の量は110万トンに達した。そのうち、華北地区が三北地域の全体の除去量の約50％を占め、三北防護林が中国北方の大気の質改善に効果があることが伺える」との見方を示した。
「人民網日本語版」2017年1月5日
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