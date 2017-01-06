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2016年度中国国内映画興行収入が457億元を達成、トップは「美人魚」

2016内地票房457亿 《美人鱼》夺冠 

人民網日本語版 2017年01月06日13:35

据国家新闻出版广电总局电影局统计，2016年内地电影年度票房最终定格在457.12亿。相较2015年440.69亿的成绩，微涨16.43亿，增幅3.73%。城市院线观影人次为13.72亿，同比增长8.89%。

今年国产片票房前三名分别是《美人鱼》《西游记之三打白骨精》和《湄公河行动》，进口片票房冠军则是《疯狂动物城》，《美人鱼》与《疯狂动物城》也分别打破内地影史单片票房纪录和内地影史动画片票房纪录。

国家新聞出版ラジオ映画テレビ総局映画局のデータによると、2016年度中国国内映画の興行収入は最終的に457億12万元（1元は約17円）となった。2015年の440億69万元と比較すると16億43万元とやや増加し、3.73％増となった。また、都市部の映画館への来場者数は延べ13億7200万人で同期比8.89％増だった。

今年の中国国産映画の興行収入トップ3は「美人魚(The Mermaid)」、「西遊記之孫悟空三打白骨精(The Monkey King 2)」、「■公河行動（Operation Mekong、■はさんずいに眉）」で、海外映画の興行収入トップは「ズートピア」となった。そして「美人魚」は国内興行収入記録を、「ズートピア」は国内アニメ映画興行収入記録をそれぞれ塗りかえた。

「人民網日本語版」2017年1月6日

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