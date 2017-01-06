中国の昨年の特許出願件数、300万件を突破

2017年全国知识产权局局长会议5日在北京召开。国家知识产权局局长申长雨表示，2016年，中国知识产权事业各项发展指标量质齐升。国家知识产权局去年全年共受理3种专利申请346.5万件，同比增长23.8%，其中发明专利申请受理量为133.9万件，同比增长21.5%；发明专利审结67.5万件，平均审查周期稳定在22个月；PCT国际申请受理超过4万件；国内有效发明专利拥有量突破100万件，每万人口发明专利拥有量达到8件；专利行政执法办案总量达到4.9万件，同比增长36.5%。