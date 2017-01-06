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中国の昨年の特許出願件数、300万件を突破

去年中国专利申请超300万件

人民網日本語版 2017年01月06日16:45

2017年全国知识产权局局长会议5日在北京召开。国家知识产权局局长申长雨表示，2016年，中国知识产权事业各项发展指标量质齐升。国家知识产权局去年全年共受理3种专利申请346.5万件，同比增长23.8%，其中发明专利申请受理量为133.9万件，同比增长21.5%；发明专利审结67.5万件，平均审查周期稳定在22个月；PCT国际申请受理超过4万件；国内有效发明专利拥有量突破100万件，每万人口发明专利拥有量达到8件；专利行政执法办案总量达到4.9万件，同比增长36.5%。

2017年全国知識産権局（知財局）局長会議が5日、北京市で開かれた。国家知識産権局の申長雨局長によると、2016年の中国知財事業の各発展指標はその量・質ともに向上したということだ。国家知識産権局は通年で、前年比23.8％増の346万5000件の特許出願を受理した。うち発明特許出願件数は21.5％増の133万9000件。査定済みの発明特許は67万5000件、平均審査期間は22ヶ月で安定している。PCT国際特許出願件数は4万件以上。国内有効発明特許保有件数は100万件を突破し、1万人当たりの発明特許保有件数は8件。特許行政法執行件数は、36.5％増の4万9000件となっている。

「人民網日本語版」2017年1月6日

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