グラフェン防塵マスク、PM2.5を96.4％除去

1月11日，记者在浙江大学常州工业技术研究院举办的新闻发布会上获悉，该研究院的孵化企业依托浙大常州工研院纳米医药研究中心暨常州市高新区诺贝尔奖工作站，成功研制出超强石墨烯PM2.5抗菌防雾霾口罩，经国家权威检测部门检测PM2.5过滤效率达96.4％，对大肠杆菌的抑菌率达99.8％。

2013年，公司科研团队成员领导的国际联合研究小组首次揭示了石墨烯的抗菌分子机理，引领了抗菌功能纳米材料研发领域的研究，获得了许多国内外同行的赞誉。

该研究院科研管理部主任薛驰介绍，其抗霾机理是利用石墨烯对PM2.5及以下的微小颗粒的吸附作用。尤其利用多层的石墨烯，可以牢牢地将微小颗粒“困住”。同时，石墨烯本身具有优良的抗菌性，其抗菌机理是石墨烯与细菌的细胞膜有强力作用，能切割细菌的细胞膜，并大量抽取细胞膜上的磷脂分子。