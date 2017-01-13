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グラフェン防塵マスク、PM2.5を96.4％除去

浙大研发石墨烯口罩 能挡住96.4％PM2.5

人民網日本語版 2017年01月13日13:45

1月11日，记者在浙江大学常州工业技术研究院举办的新闻发布会上获悉，该研究院的孵化企业依托浙大常州工研院纳米医药研究中心暨常州市高新区诺贝尔奖工作站，成功研制出超强石墨烯PM2.5抗菌防雾霾口罩，经国家权威检测部门检测PM2.5过滤效率达96.4％，对大肠杆菌的抑菌率达99.8％。

2013年，公司科研团队成员领导的国际联合研究小组首次揭示了石墨烯的抗菌分子机理，引领了抗菌功能纳米材料研发领域的研究，获得了许多国内外同行的赞誉。

该研究院科研管理部主任薛驰介绍，其抗霾机理是利用石墨烯对PM2.5及以下的微小颗粒的吸附作用。尤其利用多层的石墨烯，可以牢牢地将微小颗粒“困住”。同时，石墨烯本身具有优良的抗菌性，其抗菌机理是石墨烯与细菌的细胞膜有强力作用，能切割细菌的细胞膜，并大量抽取细胞膜上的磷脂分子。

浙江大学常州工業技術研究院が開いた記者会見において、同研究院のベンチャー企業は同研究院ナノ医薬研究センター・常州市ハイテクパークノーベル賞活動ステーションにおいて、超強力グラフェン防菌・PM2.5遮断マスクを開発したことを明らかにした。国家の権威ある検査当局によると、そのPM2.5除去率は96.4％に、大腸菌の抗菌性は99.8％に達しているということだ。

企業の科学研究チームのメンバーが指導する国際共同研究チームは2013年に、グラフェンの抗菌分子メカニズムを初めて明らかにした。抗菌機能ナノ材料の開発分野の研究をけん引し、国内外の多くの同業者から称賛を受けている。

同研究院科学研究管理部の薛馳主任によると、このマスクはグラフェンのPM2.5以下の粒子状物質への吸着作用を利用しており、特に多層的なグラフェンを利用することで、粒子状物質をしっかり捉えることができる。またグラフェンそのものも優れた抗菌性を持ち、細菌の細胞膜を切断し、細胞膜のリン脂質分子を大量に抜き取ることができる。

「人民網日本語版」2017年1月13日

 

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