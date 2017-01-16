驚き！高速鉄道でも「出前」が可能に

坐在高铁上也能点外卖了！2017年春运首日开始，负责上海铁路局高铁动车餐饮服务的上海华铁旅客服务有限公司，在25趟高铁上推出平台预订和即时订两种订餐服务，只需动动手指头，不用离开座位上就可以吃上自选的餐食。
记者用手机下载订餐平台APP，点击进入“高铁订餐”页面后输入乘车日期和车次，点击查询后进入“高铁餐食”预订页面，然后填写乘车信息便可开展预订。“预订”功能可以在乘车日之前7天内预订高铁餐车美食；“即时预订”则可以在乘坐高铁时，打开“饿了么”APP即时下单，不必再跑到餐车或者等待流动餐车，美食便可由上海华铁旅服餐服人员及时送达您的座位。
高速鉄道列車に乗車している時でも、食事の出前をしてもらうことが可能になった！2017年「春運（旧正月前後の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）」がスタートした13日、上海鉄道局高速鉄道車両内での飲食サービスを担当している上海華鉄旅客服務有限公司は、25本の高速鉄道車両において、2種類の出前アプリによる予約と即時注文サービスの提供を始めた。乗客は携帯画面で指を動かすだけで、座席を離れることなく、自分が食べたい料理を注文し、味わうことができる。
携帯端末で注文アプリをダウンロードし、「高速鉄道食事注文」の画面に入り、乗車日と列車番号を入力してから食事の予約ができる。高速鉄道車両で提供されるグルメは、乗車日の7日前から「予約」可能だ。また、「即時注文」は、高速鉄道列車へ乗車後、出前アプリ「Eleme」でただちに注文できる。食堂車に出向く、あるいは車内販売のワゴンを待つ必要がなくなり、料理ができあがると、上海華鉄旅客服務の職員がすぐに座席まで届けてくれる。
「人民網日本語版」2017年1月16日
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