驚き！高速鉄道でも「出前」が可能に

坐在高铁上也能点外卖了！2017年春运首日开始，负责上海铁路局高铁动车餐饮服务的上海华铁旅客服务有限公司，在25趟高铁上推出平台预订和即时订两种订餐服务，只需动动手指头，不用离开座位上就可以吃上自选的餐食。

记者用手机下载订餐平台APP，点击进入“高铁订餐”页面后输入乘车日期和车次，点击查询后进入“高铁餐食”预订页面，然后填写乘车信息便可开展预订。“预订”功能可以在乘车日之前7天内预订高铁餐车美食；“即时预订”则可以在乘坐高铁时，打开“饿了么”APP即时下单，不必再跑到餐车或者等待流动餐车，美食便可由上海华铁旅服餐服人员及时送达您的座位。