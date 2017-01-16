春節期間、映画8作品が同時公開

去年大年初一，单日产出票房6.4亿元，当日上映的《美人鱼》打破国产片众多纪录，最终以33.8亿元称霸春节档，以及2016年电影市场。据悉，今年春节档将有8部影片同日上映。
目前定档的8部影片，除了唯一一部动画电影《熊出没•奇幻空间》，以及韩寒的冒险青春片《乘风破浪》之外，其余6部的题材竟然都是喜剧类型。
作为4年前春节档冠军《西游降魔篇》的续集，《西游伏妖篇》原本就具有相当高的曝光度，再加上吴亦凡、林更新等影星出演，可以预测到必将掀起观影高潮。唐三藏师徒四人再次启程，继续讲述周星驰式的无厘头故事。成龙的《功夫瑜伽》则是他继《绝地逃亡》和《铁道飞虎》后“真人功夫三部曲”的最后一弹，讲述了成龙、李治廷、张艺兴组成的“功夫三傻”，为寻找宝藏全球冒险的故事。他们在迪拜和土豪飙车，在冰岛潜入神秘冰穴，在印度大战土狼，和印度贵族斗舞，足迹遍布世界。另外，还有一部爱情喜剧片《健忘村》，由陈玉勋执导，舒淇、王千源主演，讲述在一片世外桃源般的村落里，因为一名不速之客的到访和一个神秘宝物的出现而引发的一系列喜剧故事。
昨年の旧暦1月1日の公開初日に、6億4000万元の興行収入を叩き出した「美人魚（The Mermaid）」は、国産映画の興行収入記録を樹立した。最終的に33億8000万元となり、春節（旧正月）期間と2016年通年の映画市場でトップの成績を収めた。そして今年の春節期間には8作品が同時に公開される予定となっている。
8作品のうち、アニメ映画「熊出没・奇幻空間」、有名作家の韓寒がメガホンを取る冒険・青春映画「乗風破浪」を除く6作品がすべてコメディ映画となる。
4年前に春節期間の興行収入トップになった「西遊記～はじまりのはじまり～（原題：西遊・降魔篇)」の続編「西遊・伏妖篇（Journey to the West: Conquering the Demons）」は注目度が高く、呉亦凡（クリス・ウー）、林更新（ケニー・リン）などのスターが出演することから、再びブームを巻き起こすことになるとみられている。三蔵法師らが再び旅をし、周星馳（チャウ・シンチー）監督がお得意の最初から最後まで荒唐無稽なストーリーを展開していく。また成龍（ジャッキー・チェン）の「KUNG FU YOGA」は「SKIPTRACE／絶地逃亡」と「鉄道飛虎（Railroad Tigers）」に続く「実写版カンフー三部作」の最終作だ。成龍、李治廷（アーリフ・リー）、張芸興（レイ）による「カンフー3バカトリオ」が、宝物を探しに世界を冒険するストーリーで、彼らはドバイで高級車を乗り回し、アイスランドで神秘的な氷の洞窟に潜入し、インドで狼と戦い、インドの貴族とダンスを競い、世界各地にその足跡を留める。またラブコメディ「健忘村」は陳玉勲監督作品で、舒淇（スー・チー）、王千源（ワン・チェンユェン）が主演。桃源郷のような村に招かれざる客が訪れ、神秘的な宝物が出現し、ラブコメディが展開されるストーリーとなっている。
「人民網日本語版」2017年1月16日
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