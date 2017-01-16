春節期間、映画8作品が同時公開

去年大年初一，单日产出票房6.4亿元，当日上映的《美人鱼》打破国产片众多纪录，最终以33.8亿元称霸春节档，以及2016年电影市场。据悉，今年春节档将有8部影片同日上映。

目前定档的8部影片，除了唯一一部动画电影《熊出没•奇幻空间》，以及韩寒的冒险青春片《乘风破浪》之外，其余6部的题材竟然都是喜剧类型。

作为4年前春节档冠军《西游降魔篇》的续集，《西游伏妖篇》原本就具有相当高的曝光度，再加上吴亦凡、林更新等影星出演，可以预测到必将掀起观影高潮。唐三藏师徒四人再次启程，继续讲述周星驰式的无厘头故事。成龙的《功夫瑜伽》则是他继《绝地逃亡》和《铁道飞虎》后“真人功夫三部曲”的最后一弹，讲述了成龙、李治廷、张艺兴组成的“功夫三傻”，为寻找宝藏全球冒险的故事。他们在迪拜和土豪飙车，在冰岛潜入神秘冰穴，在印度大战土狼，和印度贵族斗舞，足迹遍布世界。另外，还有一部爱情喜剧片《健忘村》，由陈玉勋执导，舒淇、王千源主演，讲述在一片世外桃源般的村落里，因为一名不速之客的到访和一个神秘宝物的出现而引发的一系列喜剧故事。