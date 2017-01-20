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春節の移動ラッシュ　大晦日の後でが約2割

两成人过完除夕就出游

2017年01月20日09:45

18日，途牛旅游和易到联合发布《2017年春节出行大数据预测报告》，报告显示，春节前后，全国出行人数将呈现约218%的增幅，回家出行高峰将出现在腊月二十七（1月24日）前后的4天，返程高峰将出现在正月初七（2月3日）前后4天。

春节打算出游的用户也大多选择提前“开溜”，预订1月21日旅游产品出发的人次占比近7%，与1月27日（除夕）出游人次占比相当。此外，吃完除夕团圆饭大年初一、初二便出游的用户合计占比超过18%。

报告显示，2017年春节期间，北京、上海位居全国最热出行城市排行榜冠亚军，紧随其后的城市有广州、深圳、成都等。由于大量人口返乡及出游，春节期间，热门出行城市的道路交通情况将变得通畅。报告显示，2017年春节全国32个主流城市的交通畅通排名中，济南、深圳、广州、南京、海口是道路最通畅城市前五名。三亚、厦门、昆明、杭州、广州等城市，均为国内热门的春节出行目的地。

旅行予約サイトの途牛旅遊網と自動車サービス予約サイトの易到が18日に共同で発表した「2017年春節移動ビッグデータ予測報告」によると、春節（旧正月、今年は1月28日）の前後に、全国の移動人数は前年同期比約218％の増加率を達成し、帰郷ラッシュのピークは旧暦12月27日（1月24日）の前後4日間、Uターンラッシュのピークは旧暦1月7日（2月3日）の前後4日間になることが予想されるという。

春節に旅行を予定する人は早々と「逃げ出す」予定の人が多く、1月21日出発の旅行商品を予約した人が全体の7％を近くを占め、大晦日にあたる1月27日に出発する人とほぼ同数だ。また大晦日に正月料理を食べてから元日や2日に出発する人も多く、合わせて18％以上を占める。

同報告によると、17年の春節連休期間には、全国で最も人気のある目的地都市番付で、北京と上海が1位と2位に並び、広州、深セン、成都などが続いた。大勢の人が帰郷したり旅行したりするため、春節期間には、人気目的地都市の道路交通事情が（規制解除などにより）普段よりもスムースなものになる見込みだ。17年春節の全国主要32都市の交通のスムースさの番付では、済南、深セン、広州、南京、海口が上位5位に並んだ。人気の目的地都市にはほかに三亜、廈門（アモイ）、昆明、杭州、広州などがある。

「人民網日本語版」2017年1月20日

 

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