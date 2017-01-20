春節の移動ラッシュ　大晦日の後でが約2割

18日，途牛旅游和易到联合发布《2017年春节出行大数据预测报告》，报告显示，春节前后，全国出行人数将呈现约218%的增幅，回家出行高峰将出现在腊月二十七（1月24日）前后的4天，返程高峰将出现在正月初七（2月3日）前后4天。

春节打算出游的用户也大多选择提前“开溜”，预订1月21日旅游产品出发的人次占比近7%，与1月27日（除夕）出游人次占比相当。此外，吃完除夕团圆饭大年初一、初二便出游的用户合计占比超过18%。

报告显示，2017年春节期间，北京、上海位居全国最热出行城市排行榜冠亚军，紧随其后的城市有广州、深圳、成都等。由于大量人口返乡及出游，春节期间，热门出行城市的道路交通情况将变得通畅。报告显示，2017年春节全国32个主流城市的交通畅通排名中，济南、深圳、广州、南京、海口是道路最通畅城市前五名。三亚、厦门、昆明、杭州、广州等城市，均为国内热门的春节出行目的地。