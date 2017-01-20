国産ブランド乗用車の販売量　初めて1千万台突破

2016年全年我国汽车市场实现恢复性增长。工信部日前公布了2016年全国汽车工业经济运行情况。中国品牌乘用车共销售1052.9万辆，同比增长20.5%，这是中国品牌乘用车销量首次超过千万辆，占乘用车销售总量的43.2%，占有率比上年同期提升2个百分点。

据中国汽车工业协会统计，2016年全年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2个和9.0个百分点。这已经是中国连续第八年登顶全球第一大汽车销售市场。

去年，我国乘用车产销分别完成2442.1万辆和2437.7万辆，比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于汽车总体1.0个和1.2个百分点，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。