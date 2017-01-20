国産ブランド乗用車の販売量　初めて1千万台突破

2016年全年我国汽车市场实现恢复性增长。工信部日前公布了2016年全国汽车工业经济运行情况。中国品牌乘用车共销售1052.9万辆，同比增长20.5%，这是中国品牌乘用车销量首次超过千万辆，占乘用车销售总量的43.2%，占有率比上年同期提升2个百分点。
据中国汽车工业协会统计，2016年全年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2个和9.0个百分点。这已经是中国连续第八年登顶全球第一大汽车销售市场。
去年，我国乘用车产销分别完成2442.1万辆和2437.7万辆，比上年同期分别增长15.5%和14.9%，增速高于汽车总体1.0个和1.2个百分点，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。
2016年の中国自動車市場は回復的な成長ぶりをみせた。工業・情報化部（省）がこのほど発表した2016年の全国自動車工業経済運営状況によると、国産ブランド乗用車の販売量は1052万9千台に上り、前年比20.5％増加した。国産ブランド車の販売量が1千万台を超えたのは初めてで、自動車販売量全体の43.2％を占め、割合は前年比2ポイント上昇した。
中国自動車工業協会がまとめた統計では、16年の自動車生産量は2811万9千台で同14.5％増加し、増加率は前年を11.2ポイント上回った。販売量は2802万8千台で同13.7％増加し、増加率は前年を9.0ポイント上回った。中国は8年連続で世界一の自動車販売市場になった。
昨年の乗用車の生産量は2442万1千台で同15.5％増加し、増加率は自動車全体を1.0ポイント上回った。販売量は2437万7千台で同14.9％増加し、増加率は自動車全体を1.2ポイント上回った。乗用車の急速な伸びは生産販売に大きく貢献しており、生産量への貢献度は92.3％、販売量への貢献度は94.1％に達した。
「人民網日本語版」2017年1月20日
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