百度のAR技術で「北京九大城門」を復元

1月16日，在西直门地铁站出发的地铁2号线列车上，百度发起一场通过增强现实（AR）技术复原老北京九大城门的行动。乘客通过手机百度App对准这些百年前的城门老照片拍照，就可以看到旧时老百姓在正阳门（前门）、崇文门、宣武门、朝阳门、阜成门、东直门、西直门、安定门、德胜门老北京九大城门附近生活的场景。

同时，百度还展示了正阳门的实景触发，利用百度自主研发的SLAM技术（即时定位与地图构建技术），突破传统AR技术呈现时虚拟人物和建筑角度不可变化的局限，更为震撼地展现正阳门旧时风貌，甚至可以看到古代人和现代人在街上擦肩而过的场景。