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百度のAR技術で「北京九大城門」を復元

百度用增强现实(AR)技术复现老北京九大城门风貌

人民網日本語版 2017年01月24日10:28

1月16日，在西直门地铁站出发的地铁2号线列车上，百度发起一场通过增强现实（AR）技术复原老北京九大城门的行动。乘客通过手机百度App对准这些百年前的城门老照片拍照，就可以看到旧时老百姓在正阳门（前门）、崇文门、宣武门、朝阳门、阜成门、东直门、西直门、安定门、德胜门老北京九大城门附近生活的场景。

同时，百度还展示了正阳门的实景触发，利用百度自主研发的SLAM技术（即时定位与地图构建技术），突破传统AR技术呈现时虚拟人物和建筑角度不可变化的局限，更为震撼地展现正阳门旧时风貌，甚至可以看到古代人和现代人在街上擦肩而过的场景。

北京市西直門地下鉄駅から出発する地下鉄2号線の列車内で16日、検索大手の百度は拡張現実（AR）技術で「北京九大城門」を復元するイベントを開始した。乗客は百度の携帯アプリを起動し、展示されている百年前の北京市の城門（正陽門、崇文門、宣武門、朝陽門、阜成門、東直門、西直門、安定門、徳勝門）の古い写真を撮影すれば、当時の付近の生活風景を見ることができる。

さらに百度は自主開発したSLAM技術（測位・地図形成技術）を利用し、伝統的なAR技術による仮装人物・建築物の角度を変更できないという制限を打破し、正陽門の当時の様子をよりダイナミックに表現した。昔の人と現代人が、街ですれ違う光景も目にすることができる。

「人民網日本語版」2017年1月24日

 

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