長く座る生活習慣が老化を加速

科学家研究表明，久坐的生活方式会使人体加速衰老。据俄罗斯《报纸报》1月21日消息，科学家研究了1500名年龄在64-95岁之间退休老人的机体。他们发现，每天保持坐姿超过10个小时且运动时间少于40分钟的老年人的衰老速度更快。

科学家将加速仪固定在研究参与者的大腿上，借助其测量参与者的活动程度。他们对实验数据进行对比后得出结论称，久坐的生活方式会使机体衰老速度平均提高8年。这是因为染色体终端在衰老过程中会缩短，而久坐少动的生活方式将使这一过程加快。

科学家称，这一发现对老年人来说是一个警钟。科学家建议老年人在有条件的情况下每隔20分钟就起立活动，与此同时，每周应进行150分钟有氧运动。