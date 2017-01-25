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長く座る生活習慣が老化を加速

久坐的生活方式会加速老人的衰老

人民網日本語版 2017年01月25日14:18

科学家研究表明，久坐的生活方式会使人体加速衰老。据俄罗斯《报纸报》1月21日消息，科学家研究了1500名年龄在64-95岁之间退休老人的机体。他们发现，每天保持坐姿超过10个小时且运动时间少于40分钟的老年人的衰老速度更快。　

科学家将加速仪固定在研究参与者的大腿上，借助其测量参与者的活动程度。他们对实验数据进行对比后得出结论称，久坐的生活方式会使机体衰老速度平均提高8年。这是因为染色体终端在衰老过程中会缩短，而久坐少动的生活方式将使这一过程加快。　

科学家称，这一发现对老年人来说是一个警钟。科学家建议老年人在有条件的情况下每隔20分钟就起立活动，与此同时，每周应进行150分钟有氧运动。

科学者の研究によると、長く座る生活習慣が老化を加速するとしている。21日付のロシア紙によると、科学者は64−95歳の高齢者1500人の有機体調査を行った。それによると、毎日10時間以上座り続け、かつ運動時間が40分未満の高齢者は老化しやすいという。

科学者は加速度計を被験者の太ももに固定し、活動の程度を調べた。実験データの比較対象後、長く座る生活習慣により有機体の老化の速度が平均8年間早まると結論づけた。これは染色体が老化によって短くなるからで、動かず長く座る生活習慣がその進展を加速するからだ。

科学者は、この発見は高齢者に警鐘を鳴らしているとした。科学者は高齢者に対して、条件が許す限り20分毎に立って動くようにした方がよく、また毎週150分の有酸素運動を行うべきだとアドバイスしている。

「人民網日本語版」2017年1月25日

 

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