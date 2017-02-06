中国、春節期間中の銀聯カード利用額が7兆6230億円に　過去最高

中国银联今天发布的春节假期银联网络交易数据显示：2017年春节假日期间（除夕至正月初六），银联网络交易量再创新高，交易金额和笔数分别达到4620亿元和3.43亿笔，同比分别增长48.1%和11.7%，其中银联卡在境外交易笔数同比增长约40%。

“总体消费构成看，餐饮、购物、旅游、出行等居民个人消费是节日消费支出的主要流向，老百姓是节日消费实实在在的主力军。”中国银联数据分析师陈汉说。

越来越多的消费者开始使用更加安全、快捷的新兴支付方式。银联卡小额免密交易金额同比增长超过165倍，交易笔数同比增长超过55倍。