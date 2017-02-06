ホームページに設定
人民網モバイルニュース配信I-mode登録中国語版日本频道
2017年2月6日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

ホーム新着経済社会政治科学中日カルチャー特集コメント　評論写真動画過去の記事
中国における日本企業経済用語集中国投資情報企業自動車不動産金融家電IT・通信資源
中国の夢あつまれ！中国の日本人
指導者関連報道外交部記者会見鍾声国際論評望海楼評論共産党ニュース
宇宙開発月探査資源・能源電子・通信科学調査原子力
中国メディアが見る日本外国人が見る中国
芸能スクープ映画祭映画速報
特集企画在中日本人の記録番組：中国と共に生きるニュースエクスプレス
週間！深読み「日本」人民日報評論コラム「望海楼」人民日報鍾声国際論評
Apple新浪ツイッターFBLINE微信RSS
人民網日本語版>>中国語教室

中国、春節期間中の銀聯カード利用額が7兆6230億円に　過去最高

 春节期间银联卡交易再创新高  交易金额达4620亿元

人民網日本語版 2017年02月06日13:53

中国银联今天发布的春节假期银联网络交易数据显示：2017年春节假日期间（除夕至正月初六），银联网络交易量再创新高，交易金额和笔数分别达到4620亿元和3.43亿笔，同比分别增长48.1%和11.7%，其中银联卡在境外交易笔数同比增长约40%。　

“总体消费构成看，餐饮、购物、旅游、出行等居民个人消费是节日消费支出的主要流向，老百姓是节日消费实实在在的主力军。”中国银联数据分析师陈汉说。

越来越多的消费者开始使用更加安全、快捷的新兴支付方式。银联卡小额免密交易金额同比增长超过165倍，交易笔数同比增长超过55倍。

中国の銀行間決済ネットワーク・中国銀聯がこのほど発表した春節（旧正月、今年は1月28日）にともなう1月27日から2月3日までの7連休の利用状況によると、同期間中の利用額が前年同期比48.1％増の4620億元（約7兆6230億円）、利用件数が同比11.7％増の3億4300万件と過去最高を記録した。うち、海外における銀聯カードの利用件数が前年比約40％増となった。

中国銀聯のデータ分析専門家・陳漢氏は、「利用状況を全体的に見ると、飲食やショッピング、旅行、行楽などが、連休中の主な支出分野で、一般庶民がその絶対的主力」と分析している。

より安全で、便利な決済方法を利用する人が増加している。同期間、銀聯カードでパスワードの入力が不要な小額の取引の利用額が前年同期比165倍となり、利用件数も同比55倍以上となった。

「人民網日本語版」2017年2月6日

 

コメント