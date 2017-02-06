中国、春節期間中の銀聯カード利用額が7兆6230億円に　過去最高

中国银联今天发布的春节假期银联网络交易数据显示：2017年春节假日期间（除夕至正月初六），银联网络交易量再创新高，交易金额和笔数分别达到4620亿元和3.43亿笔，同比分别增长48.1%和11.7%，其中银联卡在境外交易笔数同比增长约40%。
“总体消费构成看，餐饮、购物、旅游、出行等居民个人消费是节日消费支出的主要流向，老百姓是节日消费实实在在的主力军。”中国银联数据分析师陈汉说。
越来越多的消费者开始使用更加安全、快捷的新兴支付方式。银联卡小额免密交易金额同比增长超过165倍，交易笔数同比增长超过55倍。
中国の銀行間決済ネットワーク・中国銀聯がこのほど発表した春節（旧正月、今年は1月28日）にともなう1月27日から2月3日までの7連休の利用状況によると、同期間中の利用額が前年同期比48.1％増の4620億元（約7兆6230億円）、利用件数が同比11.7％増の3億4300万件と過去最高を記録した。うち、海外における銀聯カードの利用件数が前年比約40％増となった。
中国銀聯のデータ分析専門家・陳漢氏は、「利用状況を全体的に見ると、飲食やショッピング、旅行、行楽などが、連休中の主な支出分野で、一般庶民がその絶対的主力」と分析している。
より安全で、便利な決済方法を利用する人が増加している。同期間、銀聯カードでパスワードの入力が不要な小額の取引の利用額が前年同期比165倍となり、利用件数も同比55倍以上となった。
「人民網日本語版」2017年2月6日
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