春節明けの贈答品転売市場が盛んに　184％増

春节过后，亲友馈赠的春节礼物成了一些家庭的“甜蜜负担”。变卖礼物“回血”成为一些用户的主动选择。二手交易平台转转的数据显示，二手礼品转让的发布数据量比节前增长184%,手机、家用电器、票务卡劵的转让数据较节前均大幅增长。

根据二手交易平台转转的后台数据，从大年初一开始，转让二手物品的信息发布量便有明显上涨趋势。截至大年初六，转让二手礼品的发布数据量相比大年初一增长184%，成交量是大年初一的5倍多。

记者在转转平台搜索“春节礼品转让”等关键词时发现，转让礼品从食品、饮料、保健品、烟酒、购物卡到手机、数码、家电等，竟有几十项之多。