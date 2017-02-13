春節明けの贈答品転売市場が盛んに　184％増

春节过后，亲友馈赠的春节礼物成了一些家庭的“甜蜜负担”。变卖礼物“回血”成为一些用户的主动选择。二手交易平台转转的数据显示，二手礼品转让的发布数据量比节前增长184%,手机、家用电器、票务卡劵的转让数据较节前均大幅增长。
根据二手交易平台转转的后台数据，从大年初一开始，转让二手物品的信息发布量便有明显上涨趋势。截至大年初六，转让二手礼品的发布数据量相比大年初一增长184%，成交量是大年初一的5倍多。
记者在转转平台搜索“春节礼品转让”等关键词时发现，转让礼品从食品、饮料、保健品、烟酒、购物卡到手机、数码、家电等，竟有几十项之多。
春節（旧正月、今年は1月28日）の連休が終わり、親戚や友人の間でやりとりされた贈答品が、一部の家庭では「うれしいけれど困った存在」になっている。こうした人々の間では贈答品を売って現金を得るというのが主な選択の一つとなりつつある。中古品取引プラットフォーム「転転」のデータをみると、中古贈答品の転売情報が春節前に比べて184％増加しており、特に携帯電話、家電製品、各種チケット・商品券の転売情報が春節前より大幅に増加している。
「転転」の関連データによれば、旧正月の元旦にあたる1月28日から、転売情報が目立って増加し、2月2日時点の情報量は1月28日に比べて184％増加し、取引量も5倍以上に増えた。
「転転」で「春節、贈答品、転売」などのキーワードで検索すると、転売される贈答品は食品、飲料品、健康食品、タバコ・酒類、商品券などから、携帯電話、デジタル製品、家電製品などまで、数十項目にも及ぶことがわかった。
「人民網日本語版」2017年2月13日
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