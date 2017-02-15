健康的な食生活、うつ病の治療効果を発揮

近日，《英国医学会·医学》杂志刊登澳大利亚一项新研究发现，健康的饮食习惯不仅有益身体健康，而且还能有效帮助抑郁症患者缓解症状。
新研究中，澳大利亚迪肯大学饮食与情绪研究中心主任菲利斯·杰卡博士及其研究小组对56名抑郁症患者展开了为期12周的跟踪研究。参试患者被随机分为两组：甲组接受“谈话治疗”等社交性帮助，乙组改变饮食结构。专业营养师根据患者情况制订个性化饮食改善方案。饮食组患者尽量减少糖、加工食物、甜饮料等摄入量，增加粗粮、各种新鲜果蔬、豆类、坚果、鱼类、瘦肉和橄榄油等健康食物的摄入量。对比分析发现，甲组中仅有8%的患者抑郁症状缓解，而乙组中则有33.3%的患者抑郁症状缓解。另外，研究发现，参试患者饮食越健康，其抑郁症状就越少。由此可见，饮食习惯的简单改变能大大提高抑郁症治疗效果。
杰卡博士表示，新研究为抑郁症治疗指明了一条简单易行的新途径。健康饮食再配合适当的锻炼，抑郁症的治疗效果会更好。
医学誌「ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル」は、このほど豪州の研究で明らかになった新発見を掲載した。その研究によれば健康的な食習慣は身体の健康を促進するだけでなく、うつ病患者の症状を和らげるというのだ。
豪ディーキン大学飲食・情緒研究センター長が率いる研究チームは、56人のうつ病患者の12週間に渡る追跡研究を行った。被験者は無作為に2組に分けられ、Aグループは対話による治療など社交的なケアを受け、Bグループは食生活を改善した。専門的な栄養士が患者の状況に応じ、食生活改善を提案した。Bグループの患者は糖分、加工食品、清涼飲料水などの摂取量を極力減らし、穀物や新鮮な果物・野菜、豆類、ナッツ類、魚介類、肉の赤身、オリーブオイルなど、健康的な食品の摂取量を増やした。比較分析したところ、Aグループのうちうつ症状が改善したのは8％のみだったが、Bグループは33.3％に達した。また被験者は健康的な食生活を心がけるほど、うつになりにくいことが分かった。そのため食習慣の簡単な改善により、うつ病の治療効果を大幅に高めることができるという。
研究者は「この研究はうつ病治療のシンプルで実行しやすい新たな方針を示した。健康的な食生活に適度な運動を加えれば、うつ病の治療効果はさらに高くなる」と話した。
「人民網日本語版」2017年2月15日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn