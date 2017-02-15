健康的な食生活、うつ病の治療効果を発揮

近日，《英国医学会·医学》杂志刊登澳大利亚一项新研究发现，健康的饮食习惯不仅有益身体健康，而且还能有效帮助抑郁症患者缓解症状。

新研究中，澳大利亚迪肯大学饮食与情绪研究中心主任菲利斯·杰卡博士及其研究小组对56名抑郁症患者展开了为期12周的跟踪研究。参试患者被随机分为两组：甲组接受“谈话治疗”等社交性帮助，乙组改变饮食结构。专业营养师根据患者情况制订个性化饮食改善方案。饮食组患者尽量减少糖、加工食物、甜饮料等摄入量，增加粗粮、各种新鲜果蔬、豆类、坚果、鱼类、瘦肉和橄榄油等健康食物的摄入量。对比分析发现，甲组中仅有8%的患者抑郁症状缓解，而乙组中则有33.3%的患者抑郁症状缓解。另外，研究发现，参试患者饮食越健康，其抑郁症状就越少。由此可见，饮食习惯的简单改变能大大提高抑郁症治疗效果。

杰卡博士表示，新研究为抑郁症治疗指明了一条简单易行的新途径。健康饮食再配合适当的锻炼，抑郁症的治疗效果会更好。