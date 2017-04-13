衛星「実践13号」、航空機と高速鉄道の通信速度を向上へ

4月12日19时04分，我国实践十三号卫星在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射。这是我国首颗高通量通信卫星，通信总容量达20Gbps，超过我国已研制发射的通信卫星容量总和。实践十三号卫星是我国首次采用电推进技术的高轨卫星，它的在轨寿命长达15年。

卫星通信容量的扩大，意味着传送能力更强。“通过多波束无缝切换配合机载、车载或船载终端的自动跟踪捕获功能，实践十三号卫星能从技术上为航空、航运、铁路等各类交通工具上的乘客联通世界，改善上网体验。” 实践十三号卫星工程总师刘方说。

近年来，“空中宽带”一度引人关注。传统技术只能让整架飞机获得10Mbps网速，如果机上同时上网人数较多，可能连网页都很难打开。而实践十三号卫星采用先进的Ka频段宽带通信技术，机载终端可以支持高达400Mbps的下载速率。

火车是我国最大众化的长途出行方式。4G基站能够提供给整列车的下载速率不足10Mbps，无法满足车上近千人的上网需求。实践十三号卫星可以为列车提供数百Mbps的下载速率。