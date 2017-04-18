高速鉄道、初の省外料金調整を実施　ピーク時間帯外に割安料金を設定

据中国铁路总公司透露，从4月21日起，我国东南沿海高铁车票价格将不再“一刀切”，中国高铁迎来第一次跨省调价。中国铁路总公司相关部门负责人表示，此次东南沿海高铁调价，执行票价依据为各车次的客流状况，将呈现差异化、有涨有降。

以深圳北至潮汕的高铁票价为例，调整前二等座执行票价为89.5元，调整后同样区间不同时段，D3108次为107元，涨幅19.6%；D2342次为102元，涨幅14%；D2350次为85元，下调5%；D7406次为73元，下调18.4%。该负责人指出，从调整后的票价看，在东南沿海高铁很多区段二等座票价仍明显低于公路。调价后，价格成为调节客流的杠杆。对价格敏感的旅客可以避开高峰时段，出行成本将有所降低。