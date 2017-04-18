高速鉄道、初の省外料金調整を実施　ピーク時間帯外に割安料金を設定

据中国铁路总公司透露，从4月21日起，我国东南沿海高铁车票价格将不再“一刀切”，中国高铁迎来第一次跨省调价。中国铁路总公司相关部门负责人表示，此次东南沿海高铁调价，执行票价依据为各车次的客流状况，将呈现差异化、有涨有降。
以深圳北至潮汕的高铁票价为例，调整前二等座执行票价为89.5元，调整后同样区间不同时段，D3108次为107元，涨幅19.6%；D2342次为102元，涨幅14%；D2350次为85元，下调5%；D7406次为73元，下调18.4%。该负责人指出，从调整后的票价看，在东南沿海高铁很多区段二等座票价仍明显低于公路。调价后，价格成为调节客流的杠杆。对价格敏感的旅客可以避开高峰时段，出行成本将有所降低。
中国鉄道総公司は、4月21日より、中国の南東沿海部を走る高速鉄道の乗車券料金について、従来の「画一的処理」を廃止、省外料金の調整を初めて実施することを明らかにした。同社担当者によると、今回の南東沿海部高速鉄道の乗車料金調整は、各列車番号の客流状況にもとづき差別化を行うため、値上げ・値下げ両方の状況が生じるという。
例えば、深セン北駅から潮汕駅までの高速鉄道列車の乗車料金についてみると、変更前の二等席価格は一律89.5元（1元は約15.7円）だが、変更後は列車番号によって異なる料金が設定される。D3108号は107元（19.6％アップ）、D2342号は102元（14％アップ）、D2350号は85元（5％ダウン）、D7406号は73元（18.4％ダウン）となる。同担当者は、「南東沿海部高速鉄道の変更後の乗車料金は二等席の場合、大部分の区間で陸路料金より安くなる。変更後の新価格は、乗客の流れを調整するためのテコの役割を果たすことになる。価格に対して敏感な乗客はピークの時間帯を避けることで、より安い乗車料金で利用することができる」と説明した。
「人民網日本語版」2017年4月18日
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