北京企業　「一帯一路」に22.4億ドル投資

随着“一带一路”战略的深入推进，“走出去”的企业日益增多，对外投资规模也不断增大，2016年在“一带一路”国家累计直接投资额实现29.3%的同比增长。
据北京市商务委相关负责人介绍，2016年，本市境内主体对全球58个国家和地区的529家企业进行了非金融类对外直接投资，累计对外直接投资额155.1亿美元，同比增长62.3%。其中，本市企业在“一带一路”21个国家累计直接投资额6.4亿美元，同比增长29.3%。截至2016年底，本市企业在“一带一路”31个国家有投资，累计直接投资额约为22.4亿美元，投资主要集中于商务服务业、制造业和建筑业等行业。
「一帯一路」（the belt and road）戦略が深いレベルで推進されるのにともない、「一帯一路」に進出する企業もますます増え、対外投資規模も絶えず拡大している。2016年には「一帯一路」沿線諸国への累計直接投資は前年比29.3％増加を達成した。
北京市商務委員会関連部門の責任者によると、16年には市内の投資主体が世界58ヶ国・地域の企業529社に非金融分野の対外直接投資を行い、投資額は累計155億1千万ドル（1ドルは約108.6円）に上り、前年比62.3％増加した。このうち市内企業の「一帯一路」沿線21ヶ国への累計直接投資額は6億4千万ドルで同29.3％増加した。16年末までに、市内企業が「一帯一路」沿線31ヶ国で投資を行っており、累計直接投資額は約22億4千万ドルで、投資先は主にビジネスサービス産業、製造業、建築産業などに集中したという。
「人民網日本語版」2017年4月20日
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