ホームページに設定
人民網モバイルニュース配信I-mode登録中国語版日本频道
2017年4月20日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

ホーム新着経済社会政治科学中日カルチャー特集コメント　評論写真動画過去の記事
中国における日本企業経済用語集中国投資情報企業自動車不動産金融家電IT・通信資源
中国の夢あつまれ！中国の日本人
指導者関連報道外交部記者会見鍾声国際論評望海楼評論共産党ニュース
宇宙開発月探査資源・能源電子・通信科学調査原子力
中国メディアが見る日本外国人が見る中国
芸能スクープ映画祭映画速報
特集企画在中日本人の記録番組：中国と共に生きるニュースエクスプレス
週間！深読み「日本」人民日報評論コラム「望海楼」人民日報鍾声国際論評
Apple新浪ツイッターFBLINE微信RSS
人民網日本語版>>中国語教室

北京企業　「一帯一路」に22.4億ドル投資

北京企业累计投资“一带一路”22.4亿美元

人民網日本語版 2017年04月20日10:38

随着“一带一路”战略的深入推进，“走出去”的企业日益增多，对外投资规模也不断增大，2016年在“一带一路”国家累计直接投资额实现29.3%的同比增长。

据北京市商务委相关负责人介绍，2016年，本市境内主体对全球58个国家和地区的529家企业进行了非金融类对外直接投资，累计对外直接投资额155.1亿美元，同比增长62.3%。其中，本市企业在“一带一路”21个国家累计直接投资额6.4亿美元，同比增长29.3%。截至2016年底，本市企业在“一带一路”31个国家有投资，累计直接投资额约为22.4亿美元，投资主要集中于商务服务业、制造业和建筑业等行业。

「一帯一路」（the belt and road）戦略が深いレベルで推進されるのにともない、「一帯一路」に進出する企業もますます増え、対外投資規模も絶えず拡大している。2016年には「一帯一路」沿線諸国への累計直接投資は前年比29.3％増加を達成した。　

北京市商務委員会関連部門の責任者によると、16年には市内の投資主体が世界58ヶ国・地域の企業529社に非金融分野の対外直接投資を行い、投資額は累計155億1千万ドル（1ドルは約108.6円）に上り、前年比62.3％増加した。このうち市内企業の「一帯一路」沿線21ヶ国への累計直接投資額は6億4千万ドルで同29.3％増加した。16年末までに、市内企業が「一帯一路」沿線31ヶ国で投資を行っており、累計直接投資額は約22億4千万ドルで、投資先は主にビジネスサービス産業、製造業、建築産業などに集中したという。

「人民網日本語版」2017年4月20日

 

コメント