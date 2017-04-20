北京企業　「一帯一路」に22.4億ドル投資

随着“一带一路”战略的深入推进，“走出去”的企业日益增多，对外投资规模也不断增大，2016年在“一带一路”国家累计直接投资额实现29.3%的同比增长。

据北京市商务委相关负责人介绍，2016年，本市境内主体对全球58个国家和地区的529家企业进行了非金融类对外直接投资，累计对外直接投资额155.1亿美元，同比增长62.3%。其中，本市企业在“一带一路”21个国家累计直接投资额6.4亿美元，同比增长29.3%。截至2016年底，本市企业在“一带一路”31个国家有投资，累计直接投资额约为22.4亿美元，投资主要集中于商务服务业、制造业和建筑业等行业。