週間時事用語（北京国際映画祭、天舟1号、ドラマ「人民的名義」など）

(中)入围第七届北京国际电影节“天坛奖”的日本影片《卡农》导演杂贺俊朗、主演佐佐木希出席了 “日本电影广角镜”开幕式。

(日)第7回北京国際映画祭コンペティション部門にノミネートされている映画「カノン」の雑賀俊朗監督と主演の佐々木希が、「2017北京・日本映画週間」のオープニングセレモニーに出席した。

(中)近期,反腐电视剧《人民的名义》引发观众的广泛关注和热烈讨论,无论收视率、还是微信微博上的讨论热度都持续走高。同时,这部“现象级”的作品正迅速成为文化热点,受到海外媒体和网友的极力推荐。

(日)反腐敗を扱った中国のドラマ「人民的名義(The name of the people)」がこのところ多くの視聴者から注目を集め、話題となっている。視聴率だけでなく、微信(Wechat)や微博(ウェイボー)における注目度も高いままだ。さらに、社会現象を巻き起こしている同作品は瞬く間に文化的な注目トレンドになり、海外メディアやネットユーザーが積極的に取り上げている。

(中)《人民的名义》电视剧吸引观众的原因不仅仅在于其真实坦率地描绘了中国政治生态丑陋的一面,同时也在于其蕴含着国家检察机关惩治腐败的强大决心。

(日)ドラマ「人民的名義」が多くの人を魅了する原因は、中国の政治の醜い部分がリアルに描かれているだけではなく、中国の検察機関が腐敗を撲滅しようとする力強い決心を見て取れるからだ。

(中)天舟一号是我国自主研制的首艘货运飞船,具有与天宫二号空间实验室交会对接、实施推进剂在轨补加、开展空间科学实验和技术试验等功能。

(日) 天舟1号は中国が自主開発した初の宇宙補給船で、宇宙実験室「天宮2号」とドッキングし、軌道上で推進剤を補給し、宇宙科学実験と技術試験などを展開する。

(補足:卓球の場合、グランドスラムはオリンピック、世界選手権、ワールドカップの3つのタイトルを獲得することを指す。)

(中)平野美宇2000年4月14日出生,刚刚过完17岁生日。本届亚锦赛,她先是3比2逆转战胜大满贯选手丁宁,后又3比0横扫国乒主力朱雨玲,决赛又是一个3比0夺冠。

(日)2000年4月14日生まれの平野美宇選手は17歳の誕生日を迎えたばかり。2017卓球アジア選手権の準々決勝では、グランドスラムを達成した丁寧選手に3-2で逆転勝ちし、準決勝では中国女子卓球チームの主力選手である朱雨玲選手をストレートで破り、その勢いそのままに決勝もストレートで陳夢選手を破った。

(中)浙江省东阳市横店东磁屋顶光伏电站于2013年4月初正式并网发电,四年来已累计并入当地电网7500万千瓦时清洁能源,积极建设“低碳城市”。

(日)浙江省東陽市横店東磁屋上太陽光発電所は2013年4月上旬に本格的な発電と送電を開始してから4年間にわたって、現地の電力網に7500kWhのクリーンエネルギーを供給しており、積極的に低炭素都市の建設を目指している。

(中)去“僵尸化”的关键在于政府加快放宽管制,把市场让位于充满活力的新来者。

(日)ゾンビ化した企業の淘汰のカギは政府が管理制度の緩和を加速させることと、市場を活力に満ちた新参者に譲ることにある。

(中)2022年,电子竞技将成为在杭州举行的亚运会的正式比赛项目。

(日)エレクトロニック・スポーツ(Eスポーツ)は2022年に中国浙江省杭州市で開催されるアジア競技大会の正式種目として加わることが決まった。

(中)共享单车“花钱请用户骑车”的戏码愈演愈烈。继摩拜推出“红包车”后,另一家共享单车巨头ofo本周起也推出了“红包车”活动,红包大战再次升级。

(日)シェア自転車業界の「お金を払ってでもユーザーに利用してもらいたい」現象がますます顕著になっている。摩拝単車が「お年玉(紅包)つきレンタサイクル」を打ち出すと、業界大手のofoも今週から同様のイベントを始め、「紅包戦争」がバージョンアップして繰り広げられている。

「人民網日本語版」2017年4月21日

