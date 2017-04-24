「天舟1号」と「天宮2号」の自動ドッキング成功

4月22日12时23分，天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室顺利完成自动交会对接。这是天宫二号自2016年9月15日发射入轨以来，首次与货运飞船进行的交会对接。

在科技人员精确控制下，天舟一号货运飞船经多次变轨，于22日10时02分转入自主控制状态，以自主导引控制方式向天宫二号空间实验室逐步靠近。经北京航天飞行控制中心就对接准备状态进行最终确认，天舟一号开始向天宫二号缓缓靠拢。12时16分，天舟一号与天宫二号对接环接触，在按程序顺利完成一系列技术动作后，对接机构锁紧，两个飞行器建立刚性连接，形成组合体。

随后，天舟一号与天宫二号进入组合体飞行阶段，将按计划开展推进剂在轨补加，以及空间应用和航天技术等领域的多项实（试）验。