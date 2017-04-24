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「天舟1号」と「天宮2号」の自動ドッキング成功

 天舟一号与天宫二号顺利完成自动交会对接

人民網日本語版 2017年04月24日13:49

 4月22日12时23分，天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室顺利完成自动交会对接。这是天宫二号自2016年9月15日发射入轨以来，首次与货运飞船进行的交会对接。 

在科技人员精确控制下，天舟一号货运飞船经多次变轨，于22日10时02分转入自主控制状态，以自主导引控制方式向天宫二号空间实验室逐步靠近。经北京航天飞行控制中心就对接准备状态进行最终确认，天舟一号开始向天宫二号缓缓靠拢。12时16分，天舟一号与天宫二号对接环接触，在按程序顺利完成一系列技术动作后，对接机构锁紧，两个飞行器建立刚性连接，形成组合体。

随后，天舟一号与天宫二号进入组合体飞行阶段，将按计划开展推进剂在轨补加，以及空间应用和航天技术等领域的多项实（试）验。

無人補給船「天舟1号」が22日12時23分、宇宙実験室「天宮2号」と無事自動ドッキングを果たした。天宮2号が昨年9月15日に打ち上げられてから、補給船とドッキングを行うのはこれが初となる。　

科学技術者の正確な制御をうけて、天舟1号は数回の軌道調整を行い、22日午前10時02分に自主制御モードに切り替えられ、自主制御で天宮2号に徐々に接近した。北京航天飛行制御センターがドッキング待ちの状態を最終確認した後、天舟1号と天宮2号はゆっくりとその距離を縮めた。12時16分には連結リングが接触し、手順通りに一連の技術的動作を終えると、連結部分がロックされた。2つの宇宙船がしっかり結ばれ、複合体を形成した。

今後は複合体飛行段階に入り、計画に基づき軌道上で推進剤を補給し、さらに宇宙応用・宇宙技術などの複数の実験及び試験を行う予定だ。

「人民網日本語版」2017年4月24日

 

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