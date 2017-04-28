「天舟1号」の「天宮2号」への燃料補給に成功

27日从中国载人航天工程办公室获悉，当日19时07分，天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室成功完成首次推进剂在轨补加试验，标志天舟一号飞行任务取得圆满成功。
突破和掌握推进剂在轨补加技术，填补了我国航天领域的空白，实现了空间推进领域的一次重大技术跨越，为我国空间站组装建造和长期运营扫清了能源供给上的障碍，使我国成为世界上第三个独立掌握这一关键技术的国家。
按计划，天舟一号将在6月中下旬开展第二次推进剂在轨补加试验，进一步巩固取得的技术成果。
中国有人宇宙事業弁公室が27日に発表した情報によると、無人宇宙補給船「天舟1号」が同日午後7時7分、宇宙実験室「天宮2号」と初となる軌道上推進剤補給試験に成功した。これは天舟1号の任務が無事成功したことを意味する。
軌道上推進剤補給技術の進展と確立により、中国宇宙事業の空白を埋め、宇宙推進分野の重大な技術的飛躍を実現した。これにより中国宇宙ステーションの組み立てと建造、長期運営に向けエネルギー補給の障害を取り払い、中国は世界で3番目に、この重要技術を自力でマスターした国になった。
計画によると、天舟1号は6月中・下旬頃に2回目となる軌道上推進剤補給試験を行い、その技術成果をより確実なものとすることになる。
「人民網日本語版」2017年4月28日
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