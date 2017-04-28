日本の太陽光発電所はメードインチャイナ　島根・浜田

由在日中资企业极能集团公司开发、承建、运营维护的日本岛根县滨田市第二期12兆瓦光伏电站项目，是日本西部地区最大的太阳能电站。其核心部件采用了中国正信光电集团、华为集团、海鸿电气等中国品牌产品，中国设备占比90%以上。这是首例由中国民企牵头，日、中、泰、韩、德多国合资合作建成的日本光伏电站。此项目的成功，标志着中国光伏产品在日本光伏市场得到官方和民间的普遍认可。