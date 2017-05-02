中国人留学生　「帰国して就職」傾向ますます強まる

根据统计资料，越来越多的在西方国家学习的中国大学生毕业后选择回国。2016年，有82.23%的大学生做出了这样的选择，而2012年的数字是72.38%。大多数学生认为，在中国更容易找工作。
目前的情况，如果和上世纪80年代作比较，那差别就更大了。要知道，80年代时从国外进修后回国的学生不超过5%-10%。回国者数量增加的原因在于，目前西方国家已经无法接纳如此多的中国毕业生了。20年前，大学生数量相对较少，因为美国、欧洲和日本的留学费用高，去那里学习主要靠奖学金。但现在很多家庭有能力为自己的孩子付费上学，因此学生数量剧增。2016年，在美国共有32.8万注册中国大学生，但2006年的学生数量仅为6.25万人。
統計資料によると、西側諸国に留学した中国人大学生は卒業後に帰国を選択する人がますます増えている。2016年には82.23％が帰国を選び、12年は72.38％だった。大学生の多くが、「中国の方が仕事を探しやすい」と考えているという。
現在の状況を1980年代と比較すると、その差はより大きくなる。80年代には海外で学んだ後に帰国する学生は5～10％ほどしかいなかった。帰国者が増加している原因として、今の西側諸国が大量の中国人大卒者を受け入れられる状況にないことが挙げられる。20年前は大学生の人数が相対的に少なく、米国、欧州、日本への留学費用は高く、こうした場所で勉強するには奨学金を獲得しなければならなかった。だが今は経済的に余裕がある家庭の子どもが自費で留学するようになり、留学生数が激増した。16年には米国の大学に在籍する中国人学生は32万8千人に上り、06年は6万2500人だった。
「人民網日本語版」2017年5月2日
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