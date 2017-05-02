中国人留学生　「帰国して就職」傾向ますます強まる

根据统计资料，越来越多的在西方国家学习的中国大学生毕业后选择回国。2016年，有82.23%的大学生做出了这样的选择，而2012年的数字是72.38%。大多数学生认为，在中国更容易找工作。

目前的情况，如果和上世纪80年代作比较，那差别就更大了。要知道，80年代时从国外进修后回国的学生不超过5%-10%。回国者数量增加的原因在于，目前西方国家已经无法接纳如此多的中国毕业生了。20年前，大学生数量相对较少，因为美国、欧洲和日本的留学费用高，去那里学习主要靠奖学金。但现在很多家庭有能力为自己的孩子付费上学，因此学生数量剧增。2016年，在美国共有32.8万注册中国大学生，但2006年的学生数量仅为6.25万人。