妊娠中の頻繁な携帯電話の使用で子供が怒りっぽくなる可能性

一项大规模国际研究发现，如果母亲怀孕期间经常使用手机，其所生孩子日后更容易出现暴躁或过度活跃等问题。

研究中，多国科学家于1996年~2011年期间，对丹麦、荷兰、挪威、西班牙和韩国8.3万对母子的相关数据展开了梳理分析。数据包括母亲怀孕期间使用手机通话的次数和时长、孩子5~7岁时的行为表现情况、孩子情绪状态等。结果发现，如果母亲在怀孕期间每天用手机打电话4次或用手机通话累计超过1小时，她们所生的孩子到5~7岁时，出现多动、暴躁的几率会增加28%。母亲孕期从不使用手机的孩子，出现行为或情绪问题的风险最低。

美国加州大学儿科专家罗宾•汉森博士认为，这和手机产生的电磁辐射有关，虽然很多研究表示，手机辐射对人体是安全的，但这些研究结果都没有足够长的时间来验证，手机辐射的长期健康风险目前仍是未知。