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妊娠中の頻繁な携帯電話の使用で子供が怒りっぽくなる可能性

孕期玩手机孩子易暴躁

人民網日本語版 2017年05月04日14:39

一项大规模国际研究发现，如果母亲怀孕期间经常使用手机，其所生孩子日后更容易出现暴躁或过度活跃等问题。　　

研究中，多国科学家于1996年~2011年期间，对丹麦、荷兰、挪威、西班牙和韩国8.3万对母子的相关数据展开了梳理分析。数据包括母亲怀孕期间使用手机通话的次数和时长、孩子5~7岁时的行为表现情况、孩子情绪状态等。结果发现，如果母亲在怀孕期间每天用手机打电话4次或用手机通话累计超过1小时，她们所生的孩子到5~7岁时，出现多动、暴躁的几率会增加28%。母亲孕期从不使用手机的孩子，出现行为或情绪问题的风险最低。　　

美国加州大学儿科专家罗宾•汉森博士认为，这和手机产生的电磁辐射有关，虽然很多研究表示，手机辐射对人体是安全的，但这些研究结果都没有足够长的时间来验证，手机辐射的长期健康风险目前仍是未知。

国際的に行われた大規模な研究によると、妊娠中の女性が頻繁に携帯電話を使用した場合、生まれる子供が怒りっぽくなったり、わんぱく過ぎて手がつけられなくなる可能性が高まるという。

各国の科学者は1996年から2011年の、デンマーク、オランダ、ノルウェー、スペイン、韓国の8万3000組の母子の関連データをまとめ、分析した。このデータには、妊娠中の携帯電話による通話の回数と時間、子供の5−7歳の行為、情緒面での状態などの情報が含まれる。その結果、母親が妊娠中に毎日携帯電話で4回通話する、もしくは通話時間が1時間を超えていた場合、子供が5−7歳になると落ち着かず、怒りっぽくなる確率が28％上がることが分かった。妊娠中に携帯電話を使ったことのない母から生まれた子供は、行為もしくは情緒面での問題が生じる確率が最も低かった。

カリフォルニア大学の小児科専門家は「これは携帯電話の電磁波による影響だ。人体に安全だと多くの研究で言われているが、これらの研究結果は検証に十分な時間をかけていない。携帯電話の電磁波の長期的な健康リスクについては、現時点では未知数だ」と話している。

「人民網日本語版」2017年5月4日

 

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