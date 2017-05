Marie Elie による2017春夏コレクション「Paris to Beijing」巡回展が4日、北京の在中国フランス大使館で開催された。今回のショーのテーマは「Life is a dream(人生とは夢)」で、「ロマンチックな旅」を表現している。「Paris to Beijing」というテーマを目立たせるため、今回のショーで使われる衣装には東洋の要素がふんだんに盛り込まれており、東洋と西洋の文化のコラボレーションを表現した衣装になっている。中国新聞網が伝えた。(編集YK)

「人民網日本語版」2017年5月5日