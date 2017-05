今年も間もなく卒業シーズンに入る。このほど、江蘇省南京市の東南大学のキャンパス内で撮影された反腐敗をテーマとした中国ドラマ「人民的名義(The name of the people)」の名シーンを再現した「卒業写真」が、ネットで話題を集めている。百年の歴史を持つ名門校である東南大学の旧キャンパスは、歴史の趣ある中華民国時代の建築物として知られる。ドラマ内の多くの重要シーンが、東南大学をロケ地としている。中国新聞網が伝えた。(編集YF)

「人民網日本語版」2017年5月10日