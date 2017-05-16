中国の世界遺産が世界で2番目に多い50件に

记者日前从住房城乡建设部有关“文化和自然遗产日”的通气会上获悉：截至目前，我国世界遗产总数达到50项，总量位列世界第二；其中世界自然遗产11项，自然与文化双遗产4项，文化遗产30项，文化景观5项。国务院共批准设立国家级风景名胜区244处、省级人民政府批准设立省级风景名胜区807处，两者总面积达到21.4万平方公里，占我国陆地总面积的2.23％。
经国务院批准，自2017年起，每年6月第二个星期六设立为“文化和自然遗产日”。今年“文化和自然遗产日”前后，住房城乡建设部将组织开展中国世界自然遗产推进会、中国世界遗产成就展、世界遗产专题展播、走进自然遗产地等10余项活动。他们还组织了74处世界遗产地和风景名胜区积极参与到公益活动中，各向公众提供500个免费体验名额，自本月15日起可在中国风景名胜区协会官方网站上进行预约。
住房城郷建設部(省)がこのほど開催した「文化・自然遺産デー」関連の情報交換会で明らかになった情報によると、中国の世界遺産の数は、世界で2番目に多い50件に達している。内訳は、世界自然遺産が11件、複合遺産が4件、文化遺産が30件、文化的景観が5件となっている。また、中国国務院が設立を認可した国家級景勝地は244ヶ所、省級人民政府が設立を認可した省級景勝地は807ヶ所に達しており、それらの総面積は合わせて21万4000平方キロと、中国の陸地の総面積の2.23％を占めている。
国務院は2017年から、毎年6月の第二土曜日を「文化・自然遺産デー」とすることを認可した。住房城郷建設部は今年の同日の前後に、中国世界自然遺産推進会や中国世界遺産成果展、世界遺産特集、自然遺産地訪問など10以上のイベントを展開するほか、世界遺産や景勝地74ヶ所が公益活動に参加するよう企画し、500人を対象とした無料体験を企画している。今月15日から、中国景勝地協会の公式サイトで予約が可能になる。
「人民網日本語版」2017年5月16日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn