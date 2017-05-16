中国の世界遺産が世界で2番目に多い50件に

记者日前从住房城乡建设部有关“文化和自然遗产日”的通气会上获悉：截至目前，我国世界遗产总数达到50项，总量位列世界第二；其中世界自然遗产11项，自然与文化双遗产4项，文化遗产30项，文化景观5项。国务院共批准设立国家级风景名胜区244处、省级人民政府批准设立省级风景名胜区807处，两者总面积达到21.4万平方公里，占我国陆地总面积的2.23％。

经国务院批准，自2017年起，每年6月第二个星期六设立为“文化和自然遗产日”。今年“文化和自然遗产日”前后，住房城乡建设部将组织开展中国世界自然遗产推进会、中国世界遗产成就展、世界遗产专题展播、走进自然遗产地等10余项活动。他们还组织了74处世界遗产地和风景名胜区积极参与到公益活动中，各向公众提供500个免费体验名额，自本月15日起可在中国风景名胜区协会官方网站上进行预约。