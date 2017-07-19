北京、路面電車に乗って夜景が楽しめる路線が開通

本周日，公交集团将开通首批两条城市夜景观光线路，游客可乘坐仿古“铛铛车”欣赏古都北京的绚烂夜景。
公交集团介绍，这两条城市夜景观光线分别为北京夜景东线和夜景西线，是从前门出发至前门的环形运营路线。东线途经长安街、CBD、三里屯、簋街、什刹海等地；西线途经北京展览馆、中央电视塔、西长安街、平安大街等地，乘客乘坐西线还能登电视塔俯瞰夜幕下北京全景、乘坐仿古龙舟畅游皇家水道等。乘客既可以乘坐“铛铛车”全程观赏夜景，也可根据需求选择相应站点下车自行游览。夜景观光线路的开通，将填补北京夜景观光游线路的空白。
北京夜景观光线路先期配车3部，后期将根据客流情况适时增减班次，首末站均设在前门。其中，东线先期设置两个班次，发车时间分别为每日20时、20时30分，票价30元，全程配备讲解员；西线先期配车1部，发车时间19时30分，全程运行时间预计3小时30分钟，成人票价100元。
公共交通集団は今月23日から、北京の夜景を楽しむことができる路面電車2路線を開通させる。観光客は、復刻版路面電車に乗って、古都・北京の美しい夜景を堪能できる。
同集団によると、開通するのは北京の東側の夜景を見る東線と、西側の夜景を見る西線。北京市の大通り・前門大街を出発し、戻って来る循環型の路線だ。東線は、長安街、北京商務中心区(CBD)、三里屯、■街(■は竹かんむりの下に艮と皿)、什刹海などを通過するのに対して、西線は、北京展覧館、中央テレビタワー、西長安街、平安大街などを通過する。西線に乗る乗客は、テレビタワーに登って北京の夜景を見下ろしたり、観光用ドラゴンボートに乗って皇家水道を見学したりすることができる。乗客は、路面電車に乗って全行程で夜景を鑑賞できるほか、必要に応じて選んだバス停で降りて、自由に観光を楽しむこともできる。夜景観光路線の開通で、北京の同分野の空白が埋められた。
同取り組みではまず3便が開通する。設置されるのは、東線の2便(毎日午後8時と8時半出発)と西線の1便(毎日午後7時半出発)。東線の料金は30元(約500円)で全行程でガイドが解説をしてくれる。西線の料金は100元(約1650円)で、所要時間は3時間半。いずれも、前門大街に出発地点が設置され、今後は必要に応じて便数を増やす計画という。
「人民網日本語版」2017年7月19日
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