北京、路面電車に乗って夜景が楽しめる路線が開通

本周日，公交集团将开通首批两条城市夜景观光线路，游客可乘坐仿古“铛铛车”欣赏古都北京的绚烂夜景。

公交集团介绍，这两条城市夜景观光线分别为北京夜景东线和夜景西线，是从前门出发至前门的环形运营路线。东线途经长安街、CBD、三里屯、簋街、什刹海等地；西线途经北京展览馆、中央电视塔、西长安街、平安大街等地，乘客乘坐西线还能登电视塔俯瞰夜幕下北京全景、乘坐仿古龙舟畅游皇家水道等。乘客既可以乘坐“铛铛车”全程观赏夜景，也可根据需求选择相应站点下车自行游览。夜景观光线路的开通，将填补北京夜景观光游线路的空白。

北京夜景观光线路先期配车3部，后期将根据客流情况适时增减班次，首末站均设在前门。其中，东线先期设置两个班次，发车时间分别为每日20时、20时30分，票价30元，全程配备讲解员；西线先期配车1部，发车时间19时30分，全程运行时间预计3小时30分钟，成人票价100元。