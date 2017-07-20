自動運転バス、路上テストは及第点

启动，行驶，遇前方障碍物变道绕行或减速停车，全程自动驾驶，司机成“摆设”。18日，湖南中车时代电动汽车股份有限公司自主研发的12米纯电动智能驾驶客车在株洲启动智能驾驶公开路试，顺利完成牵引、转向、变道等动作，最高时速达40公里/小时。

中车电动总经理助理唐广笛介绍，该车周身设有8个传感器，用于识别周边车辆、行人等障碍物。其中，雷达可探测到前方200米范围内的障碍物。前置单目摄像头，可识别前方行人、红绿灯和车辆种类。高精度组合惯性导航定位系统可实现厘米级高精度定位。

“行驶中，各类信息汇总到控制大脑。电驱动系统则响应由主控制器发出的指令，根据前方障碍物作判断，选择超车或停车。遇紧急情况，客车会依据形势采取不同的减速制动方案。”唐广笛说。