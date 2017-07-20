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自動運転バス、路上テストは及第点

智能驾驶纯电动客车通过“路考”

人民網日本語版 2017年07月20日15:34

启动，行驶，遇前方障碍物变道绕行或减速停车，全程自动驾驶，司机成“摆设”。18日，湖南中车时代电动汽车股份有限公司自主研发的12米纯电动智能驾驶客车在株洲启动智能驾驶公开路试，顺利完成牵引、转向、变道等动作，最高时速达40公里/小时。

中车电动总经理助理唐广笛介绍，该车周身设有8个传感器，用于识别周边车辆、行人等障碍物。其中，雷达可探测到前方200米范围内的障碍物。前置单目摄像头，可识别前方行人、红绿灯和车辆种类。高精度组合惯性导航定位系统可实现厘米级高精度定位。

“行驶中，各类信息汇总到控制大脑。电驱动系统则响应由主控制器发出的指令，根据前方障碍物作判断，选择超车或停车。遇紧急情况，客车会依据形势采取不同的减速制动方案。”唐广笛说。

始動、走行、障害物で車線変更もしくは減速・停車。この全過程が自動運転となった場合、運転手はただ乗っているだけの飾りのような存在になるだろう。湖南中車時代電動汽車股フン有限公司（フンはにんべんに分）が自主開発した、12メートル級EVスマート運転バスが18日、株洲でスマート運転公開路上テストを行った。けん引、方向転換、車線変更などの動きを順調に完了し、最高時速は40キロに達した。

同社の唐広笛総経理補佐は「車体には8つのセンサーが取り付けられており、周辺の車両や歩行者などの障害物を認識する。レーダーは前方200メートル内の障害物を捕捉する。バスの前方にはカメラが搭載されており、歩行者、信号、車両の種類を識別できる。高精度慣性航法装置により、センチメートル級の高精度測位が可能だ」と説明した。

唐氏は、「走行中、各種情報がコントロールブレインに集まる。電力駆動システムはメインコントローラーからの指示に反応し、前方の障害物に基づき、追い越しもしくは停車を選択する。緊急事態が発生すれば、バスは状況に応じて減速・ブレーキを行う」と述べた。

「人民網日本語版」2017年7月20日

 

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