自動車ブランド販売地図　世界的人気ブランドはトヨタ

据美国媒体报道，2016年全球轿车和轻型商用汽车总销量超过8810万辆，同比增长4.8%。大众成为最畅销的车企，丰田紧随其后，但从全球市场来看，丰田在全球49个国家销售，是名副其实的畅销汽车品牌。
英国车牌销售公司Regtransfers制作了2016年全球市场汽车销售图，图表中展示了每个国家以及全球的汽车销售冠军。在拉美、亚洲、非洲的大多数国家以及澳大利亚的大部分地区，丰田品牌拿下销售冠军，而大众则在欧洲市场上占有绝对优势，与此同时福特成为美国、加拿大和新西兰的最畅销汽车品牌。
欧洲市场畅想汽车品牌带有较强的地域性色彩，畅销品牌往往是本地品牌。法国最畅销的汽车是雷诺，西班牙是西雅特，意大利是菲亚特克莱斯勒，德国市场则是大众称霸。罗马尼亚、保加利亚、马其顿和摩尔多瓦最受欢迎的汽车是经济型汽车品牌达契亚。
梅赛德斯-奔驰是土库曼斯坦的销售冠军，这也是唯一荣登销售冠军榜单的高端汽车品牌。五菱汽车和塞帕Pride分别成为中国和伊朗的销售冠军。韩国汽车品牌现代成为俄罗斯销售冠军，起亚是乌克兰、伊拉克、叙利亚、以色列和巴拿马的销售冠军。
米国メディアの報道によると、2016年には世界の乗用車と小型商用車の総売上台数が8810万台を突破し、前年比4.8％増加した。フォルクスワーゲン（VW）が最もよく売れたメーカーで、トヨタは2位だったが、グローバル市場という観点でみると、トヨタ車は世界49ヶ国で販売されており、名実ともに世界の人気自動車ブランドだといえる。
英国のナンバープレートディーラーのレグトランスファーズが作成した2016年のグローバル市場自動車販売世界地図を見ると、各国、地域、グローバル規模でどのブランドがチャンピオンかがわかる。中南米、アジア、アフリカの多くの国とオーストラリアの大部分の地域で、トヨタが販売トップに立った。VWは欧州市場で圧倒的優位に立ち、フォードは米国、カナダ、ニュージーランドで最もよく売れたブランドになった。
欧州市場の人気ブランドには強い地域性があり、各国の人気ブランドは自国メーカーであることが多い。フランスの一番人気はルノー、スペインはセアト、イタリアはフィアットとクライスラーで、ドイツ市場はVWが覇権を握る。ルーマニア、ブルガリア、マケドニア、モルドバで最も人気があるのはエコノミー車ブランドのダチアだ。
メルセデス-ベンツはトルクメニスタンで一番売れたブランドとなり、各国販売ランキングで首位を獲得した唯一の高級車ブランドだった。中国では五菱汽車、イランではサイパプライドがチャンピオンになった。韓国ブランドの現代はロシアで、起亜はウクライナ、イラク、シリア、イスラエル、パナマでそれぞれ首位に立った。
「人民網日本語版」2017年7月21日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn