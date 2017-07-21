自動車ブランド販売地図　世界的人気ブランドはトヨタ

据美国媒体报道，2016年全球轿车和轻型商用汽车总销量超过8810万辆，同比增长4.8%。大众成为最畅销的车企，丰田紧随其后，但从全球市场来看，丰田在全球49个国家销售，是名副其实的畅销汽车品牌。

英国车牌销售公司Regtransfers制作了2016年全球市场汽车销售图，图表中展示了每个国家以及全球的汽车销售冠军。在拉美、亚洲、非洲的大多数国家以及澳大利亚的大部分地区，丰田品牌拿下销售冠军，而大众则在欧洲市场上占有绝对优势，与此同时福特成为美国、加拿大和新西兰的最畅销汽车品牌。

欧洲市场畅想汽车品牌带有较强的地域性色彩，畅销品牌往往是本地品牌。法国最畅销的汽车是雷诺，西班牙是西雅特，意大利是菲亚特克莱斯勒，德国市场则是大众称霸。罗马尼亚、保加利亚、马其顿和摩尔多瓦最受欢迎的汽车是经济型汽车品牌达契亚。

梅赛德斯-奔驰是土库曼斯坦的销售冠军，这也是唯一荣登销售冠军榜单的高端汽车品牌。五菱汽车和塞帕Pride分别成为中国和伊朗的销售冠军。韩国汽车品牌现代成为俄罗斯销售冠军，起亚是乌克兰、伊拉克、叙利亚、以色列和巴拿马的销售冠军。