ホームページに設定
人民網モバイルニュース配信I-mode登録中国語版日本频道
  • 习主席出访俄德
2017年7月21日  
 

中日対訳健康知恵袋 企画集 北京のお気に入り

ホーム新着経済社会政治科学中日カルチャー特集コメント　評論写真動画過去の記事
中国における日本企業経済用語集中国投資情報企業自動車不動産金融家電IT・通信資源
中国の夢あつまれ！中国の日本人
指導者関連報道外交部記者会見鍾声国際論評望海楼評論共産党ニュース
宇宙開発月探査資源・能源電子・通信科学調査原子力
中国メディアが見る日本外国人が見る中国
芸能スクープ映画祭映画速報
特集企画在中日本人の記録番組：中国と共に生きるニュースエクスプレス
週間！深読み「日本」人民日報評論コラム「望海楼」人民日報鍾声国際論評
Apple新浪ツイッターFBLINE微信RSS
人民網日本語版>>中国語教室

自動車ブランド販売地図　世界的人気ブランドはトヨタ

汽车品牌销售全球分布图：丰田包揽49国冠军

人民網日本語版 2017年07月21日14:08

据美国媒体报道，2016年全球轿车和轻型商用汽车总销量超过8810万辆，同比增长4.8%。大众成为最畅销的车企，丰田紧随其后，但从全球市场来看，丰田在全球49个国家销售，是名副其实的畅销汽车品牌。

英国车牌销售公司Regtransfers制作了2016年全球市场汽车销售图，图表中展示了每个国家以及全球的汽车销售冠军。在拉美、亚洲、非洲的大多数国家以及澳大利亚的大部分地区，丰田品牌拿下销售冠军，而大众则在欧洲市场上占有绝对优势，与此同时福特成为美国、加拿大和新西兰的最畅销汽车品牌。

欧洲市场畅想汽车品牌带有较强的地域性色彩，畅销品牌往往是本地品牌。法国最畅销的汽车是雷诺，西班牙是西雅特，意大利是菲亚特克莱斯勒，德国市场则是大众称霸。罗马尼亚、保加利亚、马其顿和摩尔多瓦最受欢迎的汽车是经济型汽车品牌达契亚。

梅赛德斯-奔驰是土库曼斯坦的销售冠军，这也是唯一荣登销售冠军榜单的高端汽车品牌。五菱汽车和塞帕Pride分别成为中国和伊朗的销售冠军。韩国汽车品牌现代成为俄罗斯销售冠军，起亚是乌克兰、伊拉克、叙利亚、以色列和巴拿马的销售冠军。

米国メディアの報道によると、2016年には世界の乗用車と小型商用車の総売上台数が8810万台を突破し、前年比4.8％増加した。フォルクスワーゲン（VW）が最もよく売れたメーカーで、トヨタは2位だったが、グローバル市場という観点でみると、トヨタ車は世界49ヶ国で販売されており、名実ともに世界の人気自動車ブランドだといえる。

英国のナンバープレートディーラーのレグトランスファーズが作成した2016年のグローバル市場自動車販売世界地図を見ると、各国、地域、グローバル規模でどのブランドがチャンピオンかがわかる。中南米、アジア、アフリカの多くの国とオーストラリアの大部分の地域で、トヨタが販売トップに立った。VWは欧州市場で圧倒的優位に立ち、フォードは米国、カナダ、ニュージーランドで最もよく売れたブランドになった。

欧州市場の人気ブランドには強い地域性があり、各国の人気ブランドは自国メーカーであることが多い。フランスの一番人気はルノー、スペインはセアト、イタリアはフィアットとクライスラーで、ドイツ市場はVWが覇権を握る。ルーマニア、ブルガリア、マケドニア、モルドバで最も人気があるのはエコノミー車ブランドのダチアだ。

メルセデス-ベンツはトルクメニスタンで一番売れたブランドとなり、各国販売ランキングで首位を獲得した唯一の高級車ブランドだった。中国では五菱汽車、イランではサイパプライドがチャンピオンになった。韓国ブランドの現代はロシアで、起亜はウクライナ、イラク、シリア、イスラエル、パナマでそれぞれ首位に立った。

「人民網日本語版」2017年7月21日

 

コメント

最新コメント