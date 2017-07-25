夏休み旅行　観光スポット一番人気は上海ディズニー

暑期旅游旺季全面到来，根据用户预订大数据，携程近日发布《暑期人气景区榜单》显示，上海迪士尼继续占据榜首位置，鼓浪屿热度暴增。
携程大数据显示，截至目前，今年暑期，门票预订量同比增长超过100%，北京、上海、杭州、厦门、成都、大理、丽江、桂林等地高人气景区的客流直线上升。其中，上海迪士尼、广州长隆度假区、鼓浪屿、黄山、秦始皇陵兵马俑、张家界、圆明园、中华恐龙园、天门山玻璃栈道、西溪湿地景区，进入热门景区排行榜前十。
上海迪士尼稳居第一名与亲子游是暑期最热的出行主题密切相关。同时，鼓浪屿申遗成功，进一步提升了该景区的旅游热度，助力其首次挤入前三甲。
高温天气不间断，再度催热了避暑旅游，去往避暑景区的游客数量显著增加。携程相关负责人介绍，消费者热衷前往广州长隆水上乐园、杭州宋城浪浪浪水公园、合肥万达水乐园等亲水景点觅清凉；山岳避暑也是十分流行的度夏方式，庐山、玉龙雪山、九寨沟、长白山、峨眉山、五台山、神农架、浙西大峡谷、崂山等避暑胜地人气爆棚。
夏休みの旅行シーズンが本格的に始まり、観光客の予約状況のビッグデータはどうなっているだろうか。旅行予約サイト・携程旅遊がこのほど発表した「夏休み人気スポットランキング」をみると、上海ディズニーランドが前年に続いて首位に立ち、このほど世界遺産への登録が決まった鼓波嶼（コロンス島）も人気急上昇中だ。
携程のビッグデータによると、今年の夏休み市場は現在、チケットの予約量が前年同期比100％以上増加し、北京、上海、杭州、厦門（アモイ）、成都、大理、麗江、桂林などの人気観光スポットは旅客フローがうなぎ登りの状態だ。中でも上海ディズニー、広州長隆リゾートエリア、鼓波嶼、黄山、秦の始皇帝の兵馬俑、張家界、円明園、中華恐竜園、天門山ガラス桟道、西渓湿地観光スポットは特に人気が高い10大観光スポットとなっている。
上海ディズニーが今年も1位になったのは、夏休みには家族旅行が最も人気のある旅行スタイルになることと密接な関連がある。鼓波嶼は世界遺産への登録が決まったことで、人気にさらに火がつき、ベスト3に名前を連ねることになった。
間断なく続く高気温が避暑旅行の人気をあおっており、避暑地の観光スポットに出かける観光客数が目立って増加している。携程の関連部門責任者の話では、「消費者は広州の長隆水上楽園、杭州宋城の浪浪浪水公園、合肥の万達水楽園などのウォーターアクティビティ観光スポットに出かけて涼を求めている。山での避暑も人気がある夏の過ごし方で、廬山、玉竜雪山、九寨溝、長白山、峨眉山、五台山、神農架、浙西大峡谷、嶗山などの避暑地は人気が沸騰中だ」という。
「人民網日本語版」2017年7月25日
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