夏休み旅行　観光スポット一番人気は上海ディズニー

暑期旅游旺季全面到来，根据用户预订大数据，携程近日发布《暑期人气景区榜单》显示，上海迪士尼继续占据榜首位置，鼓浪屿热度暴增。

携程大数据显示，截至目前，今年暑期，门票预订量同比增长超过100%，北京、上海、杭州、厦门、成都、大理、丽江、桂林等地高人气景区的客流直线上升。其中，上海迪士尼、广州长隆度假区、鼓浪屿、黄山、秦始皇陵兵马俑、张家界、圆明园、中华恐龙园、天门山玻璃栈道、西溪湿地景区，进入热门景区排行榜前十。

上海迪士尼稳居第一名与亲子游是暑期最热的出行主题密切相关。同时，鼓浪屿申遗成功，进一步提升了该景区的旅游热度，助力其首次挤入前三甲。

高温天气不间断，再度催热了避暑旅游，去往避暑景区的游客数量显著增加。携程相关负责人介绍，消费者热衷前往广州长隆水上乐园、杭州宋城浪浪浪水公园、合肥万达水乐园等亲水景点觅清凉；山岳避暑也是十分流行的度夏方式，庐山、玉龙雪山、九寨沟、长白山、峨眉山、五台山、神农架、浙西大峡谷、崂山等避暑胜地人气爆棚。