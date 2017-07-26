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無人潜水艇「発現号」、南中国海の海底生物を収集

“发现”号在南海采集到大量冷泉生物

人民網日本語版 2017年07月26日15:00

我国新一代远洋综合科考船“科学”号搭载的“发现”号遥控无人潜水器25日从南海一冷泉区带回大量生物样品，包括100多只潜铠虾、贻贝和阿尔文虾等生物样品，并拍摄了大量海底高清视频资料。

“科学”号正在南海执行中国科学院战略性先导专项“热带西太平洋关键区域海洋系统物质能量交换”2017年南海综合考察航次，航次首席科学家孙松说：“这些冷泉生物从1000多米的海底到船上还活着，一方面是采集了原位海水，另一方面是‘发现’号慢慢将它们从海底带上来，这些动物有了一个适应压力和温度等环境因素变化的过程。”

中国の次世代遠洋総合科学観測船「科学号」に搭載されている遠隔操作無人潜水艇「発現号」は25日、南中国海冷泉区で100匹以上のエビやイガイなど大量の生物サンプルを収集し、多くの海底高画質動画を撮影した。

科学号は南中国海で、中国科学院戦略性先導特別プロジェクト「熱帯西太平洋重要海域海洋システム物質エネルギー交換」2017年南中国海総合観測航行を遂行中だ。本航行段階首席科学者の孫松氏は、「これらの冷泉生物は水深1000メートル以上の海底から船に上がってもまだ生きている。これは海底の海水も一緒に引き上げられており、しかも発現号がゆっくりと海底から引き揚げたことで、生物が圧力や温度などの環境的要因の変化に適応できたため」と話した。

「人民網日本語版」2017年7月26日

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