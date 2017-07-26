無人潜水艇「発現号」、南中国海の海底生物を収集

我国新一代远洋综合科考船“科学”号搭载的“发现”号遥控无人潜水器25日从南海一冷泉区带回大量生物样品，包括100多只潜铠虾、贻贝和阿尔文虾等生物样品，并拍摄了大量海底高清视频资料。

“科学”号正在南海执行中国科学院战略性先导专项“热带西太平洋关键区域海洋系统物质能量交换”2017年南海综合考察航次，航次首席科学家孙松说：“这些冷泉生物从1000多米的海底到船上还活着，一方面是采集了原位海水，另一方面是‘发现’号慢慢将它们从海底带上来，这些动物有了一个适应压力和温度等环境因素变化的过程。”