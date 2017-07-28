北京戸籍住民の平均寿命82.03歳　高所得国のレベルを上回る

北京市人民政府新闻办公室联合北京市卫计委，今天召开《2016年度北京市卫生与人群健康状况报告》（简称健康白皮书）新闻发布会。2016年北京市户籍居民期望寿命为82.03岁，比2015年上升0.08岁；与2009年相比，北京市户籍居民期望寿命提升了1.56岁（2009年80.47岁），已高于全球高收入国家和地区水平（80.8岁）。

从指标上看，北京市居民主要健康指标与发达国家水平接近。婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别为2.21‰和2.67‰，比2015年分别下降8.7%和11.6%。2016年北京市户籍居民传染病死亡率为4.42/10万，比2015年下降6.0%。