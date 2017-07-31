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上半期の雇用情勢は好調　都市部で735万人就職

中国上半年就业态势良好　城镇新增就业735万人

人民網日本語版 2017年07月31日15:15

记者28日从人社部新闻发布会上获悉，今年上半年，中国就业延续良好态势。1月—6月，城镇新增就业735万人，同比增加18万人。二季度末城镇登记失业率3.95%，处于近年来最低水平。二季度末，外出务工农村劳动力总量1.79亿人，比上年同期增加了364万人，增长2.1%。

据介绍，中共十八大以来，中国在就业领域取得显著成就。城镇就业人员从2012年末的3.71亿人增加到2016年末的4.14亿人，年均增加1082万人。5年间，城镇新增就业人数年均超过1300万人，累计新增就业超过6500万人。

人的資源・社会保障部（省）が28日に行った記者会見で、今年上半期の中国の雇用状況は引き続き良好な局面が続いたことが明らかにされた。1〜6月には、都市部で735万人が就職し、前年同期より18万人多かった。第2四半期（4〜6月）末の都市部の登録失業率は3.95％で、ここ数年で最低の水準だった。第2四半期末には、農村から外部へ働きに出た出稼ぎ労働者が1億7900万人に上り、前年同期に比べ人数で364万人、割合で2.1％増加した。

中国共産党第18次全国代表大会の開催後、中国は雇用分野で著しい成果を上げた。都市部の雇用者数は2012年末の3億7100万人から16年末は4億1400万人に増加し、年平均1082万人増加した。この5年間の都市部の新規雇用者数の年平均は1300万人を超え、累計で6500万人に達した。

「人民網日本語版」2017年7月31日

 

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