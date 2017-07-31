上半期の雇用情勢は好調　都市部で735万人就職

记者28日从人社部新闻发布会上获悉，今年上半年，中国就业延续良好态势。1月—6月，城镇新增就业735万人，同比增加18万人。二季度末城镇登记失业率3.95%，处于近年来最低水平。二季度末，外出务工农村劳动力总量1.79亿人，比上年同期增加了364万人，增长2.1%。

据介绍，中共十八大以来，中国在就业领域取得显著成就。城镇就业人员从2012年末的3.71亿人增加到2016年末的4.14亿人，年均增加1082万人。5年间，城镇新增就业人数年均超过1300万人，累计新增就业超过6500万人。