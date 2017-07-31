中国の2017年上半期図書ランキング発表　「ナミヤ雑貨店の奇蹟」が1位に

亚马逊中国２５日发布了２０１７年年中图书排行榜，上半年最畅销的纸质书前三名分别是《解忧杂货店》《我们仨》和《未来简史》。

该榜单显示，系列社科类书籍以及经典作品较受读者青睐。在年中纸质书畅销榜前十中，社科类图书占据三个席位，分别是《未来简史》《人类简史》和《丝绸之路：一部全新的世界史》。而经典书籍《追风筝的人》等持续位居榜单前列。受同名电视剧热播的影响，《人民的名义》成上半年最畅销新书。近期《我的前半生》的热映也带动其原著书的热销，《我的前半生》纸书的销量在电视剧7月4日上映后一周与上映前一周相比增长600多倍。

在最爱阅读城市榜中，合肥、郑州、长春位列前三甲，其中合肥、郑州已连续两年蝉联该榜单的冠亚军。人口基数与购买数量正相关，北上广深四大一线城市购买图书最多，买完就要认真读，温州、绍兴、湛江的Kindle电子书完成率最高。