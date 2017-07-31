中国の2017年上半期図書ランキング発表　「ナミヤ雑貨店の奇蹟」が1位に

亚马逊中国２５日发布了２０１７年年中图书排行榜，上半年最畅销的纸质书前三名分别是《解忧杂货店》《我们仨》和《未来简史》。
该榜单显示，系列社科类书籍以及经典作品较受读者青睐。在年中纸质书畅销榜前十中，社科类图书占据三个席位，分别是《未来简史》《人类简史》和《丝绸之路：一部全新的世界史》。而经典书籍《追风筝的人》等持续位居榜单前列。受同名电视剧热播的影响，《人民的名义》成上半年最畅销新书。近期《我的前半生》的热映也带动其原著书的热销，《我的前半生》纸书的销量在电视剧7月4日上映后一周与上映前一周相比增长600多倍。
在最爱阅读城市榜中，合肥、郑州、长春位列前三甲，其中合肥、郑州已连续两年蝉联该榜单的冠亚军。人口基数与购买数量正相关，北上广深四大一线城市购买图书最多，买完就要认真读，温州、绍兴、湛江的Kindle电子书完成率最高。
アマゾン中国が25日、2017年上半期図書ランキングを発表し、今年上半期に売り上げのランキングトップに入った紙版書籍は上から、「ナミヤ雑貨店の奇蹟」、「我們■（■は人へんに三）」、「未来簡史」となった。
同ランキングによると、社会科学系の書籍や名作が人気を集めている。上半期紙版書籍売り上げランキングトップ10のうち、社会科学系の書籍は、「Homo Deus: A Brief History of Tomorrow」、「Sapiens: A Brief History of Humankind」、「シルクロード：全く新しい世界史」の3冊だった。名作である「君のためなら千回でも（The Kite Runner）」などはランキング上位を維持したほか、「人民的名義（In the name of people）」は同名ドラマのヒットをうけ、上半期で最も売り上げの良かった新作となった。このほど、ドラマ「我的前半生」の人気で、その原作小説の売り上げも好調で、「我的前半生」の紙版書籍の売り上げは、7月4日の同ドラマ放送開始から1週間で、放送開始前1週間の600倍となった。
読書好きの多い都市ランキングでは上から順に、合肥、鄭州、長春がランクインし、そのうち、合肥と鄭州が2年連続でそれぞれ1位と2位の座を維持した。人口基数と購入数は正の相関関係にあるため、北京・上海・広州・深センの四大一線都市の書籍購入数が最多となった。購入してすぐに黙々と読み進める人が多いという理由で、温州、紹興、湛江がKindleの電子書籍を読み終わった人の割合が最高だった。
「人民網日本語版」2017年7月31日
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