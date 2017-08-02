シェア自転車信用報告　ベスト3は北京・天津・上海

日前，摩拜单车联合交通运输部科学研究院发布《2017年中国城市共享单车信用体系评价报告（上半年）》（以下简称“报告”），北京、天津、上海三个城市共享单车用户信用排名前三位。

基于摩拜的信用分体系及海量信用大数据，《报告》以北京、上海、天津、武汉、广州、深圳等16个城市为样本，对共享单车用户信用现状、信用分增长特点、城市信用体系建设情况等分析研究。研究发现，全国16个城市平均信用分为130.6，北京、天津、上海分别以149、148、147的高分位居前三名。文明骑行，规范停放是获得信用分最主要的途径，26岁－35岁的摩拜用户是文明骑行最活跃的群体，也是最积极上报车辆故障的群体，而18岁－35岁的用户，是最愿意为他人提供停车帮助的人群。

《报告》还发现，北京、成都、广州、郑州、上海五个城市全民参与规范文明停放活跃度，摩拜依托信用分体系构建全民参与安全骑行、文明停放成效显著，调动全民参与共建文明城市。