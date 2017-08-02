シェア自転車信用報告　ベスト3は北京・天津・上海

日前，摩拜单车联合交通运输部科学研究院发布《2017年中国城市共享单车信用体系评价报告（上半年）》（以下简称“报告”），北京、天津、上海三个城市共享单车用户信用排名前三位。
基于摩拜的信用分体系及海量信用大数据，《报告》以北京、上海、天津、武汉、广州、深圳等16个城市为样本，对共享单车用户信用现状、信用分增长特点、城市信用体系建设情况等分析研究。研究发现，全国16个城市平均信用分为130.6，北京、天津、上海分别以149、148、147的高分位居前三名。文明骑行，规范停放是获得信用分最主要的途径，26岁－35岁的摩拜用户是文明骑行最活跃的群体，也是最积极上报车辆故障的群体，而18岁－35岁的用户，是最愿意为他人提供停车帮助的人群。
《报告》还发现，北京、成都、广州、郑州、上海五个城市全民参与规范文明停放活跃度，摩拜依托信用分体系构建全民参与安全骑行、文明停放成效显著，调动全民参与共建文明城市。
シェア自転車の摩拝単車（モバイク）はこのほど交通輸送部（省）の科学研究院とともに、「2017年中国都市シェア自転車信用システム評価報告書（上半期）」を発表した。それによると利用者の信用ランキングで北京、天津、上海の3都市が上位に並んだという。
同報告書はモバイクの信用ポイントシステムと信用に関する大量のビッグデータに基づき、北京、上海、天津、武漢、広州、深センなど16都市をサンプル都市として、シェア自転車利用者の信用状況、信用ポイント上昇の特徴、都市信用システムの構築状況などを分析した。その結果、全国16都市の平均信用ポイントは130.6となり、北京が149、天津が148、上海が147でベスト3だったことがわかった。マナーのよい自転車の走行、規範に基づいた駐停車の2点が、信用ポイントを獲得する上で最も重要なポイントであり、26～35歳の利用者はマナーのよい走行で最も積極的なクラスターであるとともに、車両の故障を最も積極的に報告したクラスターでもあった。18～35歳の利用者は、他人の駐停車に手伝うことを最もいとわないクラスターだった。
同報告書によれば、北京、成都、広州、鄭州、上海の5都市は都市を挙げて規範に基づいたマナーのよい駐停車をしようと積極的だという。
「人民網日本語版」2017年8月2日
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