中日青少年科技交流プログラム、中国の学生324人が訪日

据科技部网站消息，7月29日，暑期高中生访日团第四批师生顺利抵京，为“中日青少年科技交流计划”2017年度暑期高中生访日团画上了圆满的句号。324名学生赴日本东京、大阪、京都、福冈、北海道等地开展科技交流活动，亲身感受中日两国科技发展的现状。

2017年度暑期高中生访日团由科技部国际合作司委托中国科学技术交流中心组织实施，访日团成员由中国科协青少年科技中心及相关地方科技厅（局）选拔推荐的优秀高中生组成，共324人。自7月2日起分四批赴日本东京、大阪、京都、福冈、北海道等地开展科技交流活动，日程主要包括：与日本学生交流互动、聆听诺贝尔奖获得者演讲、观摩科学实验室、参观知名大学、考察科研机构等。

代表团成员纷纷表示，通过参加中日青少年科技交流计划，不仅开拓了国际视野、接触到异国前沿科技、体验了异国文化，而且通过亲身感受中日两国科技发展的现状，增强了投身科研事业的理想信念。日本科技振兴机构（JST）中国综合研究交流中心负责人表示，中国青少年在日期间积极参与各类活动，他们的朝气蓬勃以及青春活力给日方机构留下了深刻印象，同时交流活动激发了日本青少年的进取心，为中日两国青少年的交流奠定了良好基础。