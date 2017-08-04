中日青少年科技交流プログラム、中国の学生324人が訪日

据科技部网站消息，7月29日，暑期高中生访日团第四批师生顺利抵京，为“中日青少年科技交流计划”2017年度暑期高中生访日团画上了圆满的句号。324名学生赴日本东京、大阪、京都、福冈、北海道等地开展科技交流活动，亲身感受中日两国科技发展的现状。
2017年度暑期高中生访日团由科技部国际合作司委托中国科学技术交流中心组织实施，访日团成员由中国科协青少年科技中心及相关地方科技厅（局）选拔推荐的优秀高中生组成，共324人。自7月2日起分四批赴日本东京、大阪、京都、福冈、北海道等地开展科技交流活动，日程主要包括：与日本学生交流互动、聆听诺贝尔奖获得者演讲、观摩科学实验室、参观知名大学、考察科研机构等。
代表团成员纷纷表示，通过参加中日青少年科技交流计划，不仅开拓了国际视野、接触到异国前沿科技、体验了异国文化，而且通过亲身感受中日两国科技发展的现状，增强了投身科研事业的理想信念。日本科技振兴机构（JST）中国综合研究交流中心负责人表示，中国青少年在日期间积极参与各类活动，他们的朝气蓬勃以及青春活力给日方机构留下了深刻印象，同时交流活动激发了日本青少年的进取心，为中日两国青少年的交流奠定了良好基础。
中国科学技術部（省）のウェブサイトによると、夏休み期間中の高校生訪日団第四陣が先月29日に無事北京に到着し、2017年度夏季の「中日青少年科技交流プログラム」が順調に完了した。学生324人が東京、大阪、京都、福岡、北海道などを訪問して科学技術交流活動を展開し、中日両国の科学技術発展の現状を体感した。
中国科学技術部国際協力司が中国科学技術大学交流センターに委託し、訪日団を結成。メンバーは中国科学技術協会青少年科学技術センター及び関連地方科学技術庁（局）が選抜・推薦した優秀高校生で、計324人。7月2日より東京、大阪、京都、福岡、北海道などで科学技術交流活動を展開。主な日程は、日本人学生との交流、ノーベル賞受賞者の講演の聴取、科学実験室の見学、有名大学の訪問、科学研究機関の見学など。
代表団のメンバーは、同プログラムに参加し国際的な視野を広げ、異国の先進技術に接し、異国文化を体験することができたと感想を述べた。また自ら中日両国の科学技術発展の現状に触れることで、科学研究事業に身を捧げる理想と信念が固まったという。日本科学技術振興機構（JST）中国総合研究交流センターの責任者は、「中国の青少年は訪日期間中、各種活動に積極的に参加した。彼らのやる気と若者らしい活気は、日本側の機関に深い印象を残した。また交流活動によって日本の青少年の向上心を刺激し、中日両国青少年の交流の良き基盤を固めることができた」と述べた。
「人民網日本語版」2017年8月4日
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