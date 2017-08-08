準備期間が世界最短のロボコン、中国に上陸

8月7日，第28届国际机器人设计大赛（IDC ROBOCON 2017）在浙江大学开赛。来自全球8个国家11所高水平大学的50余位大学生，将在短短两周内设计制作机器人，完成任务大挑战。

国际机器人设计大赛于1990年诞生于东京工大和麻省理工学院，目前，这是国际三大顶尖大学生机器人比赛之一，邀请全世界范围内在机器人研究领域领先的高水平大学参加。赛事主席、东京工业大学教授Masaki Yamakita表示，希望通过赛事培养学生的创造力，培养多学科交叉的工程师。

本次比赛的主席由浙江大学控制学院教授熊蓉和Masaki Yamakita共同担任。参赛学校包括了麻省理工学院、东京工业大学、韩国首尔大学、清华大学、上海交通大学和浙江大学等11所高校。选手是50多位来自中国、美国、日本、韩国、泰国、新加坡、埃及、墨西哥等8个国家的11所高水平大学的大学生。

与机器人世界杯等机器人国际赛事提前一年公布赛题不同，该项比赛赛题现场公布，而且只有短短两周的准备时间。每年，主办高校都会根据自身特点来设计赛题。不难想象，如此短时间内设计制作出来的机器人可能会不美观或者较简单，但是交流比竞技更重要。