斜め撮影デジタル航空カメラ、三峡ダムで初飛行

7日从中国国土资源航空物探遥感中心获悉，该中心新引进的AMC5100倾斜数字航摄仪在三峡库区成功首飞，获取了三峡大宁河河口地区数字影像1500余张。

倾斜航空摄影是利用倾斜航空相机获取地物信息的一种新型航空摄影方式。倾斜航空摄影区别于传统的竖直航空摄影，采用5个镜头同时获取下、前、后、左、右5个方向影像数据的方式，用户可在线从多个角度对数据进行浏览和量测。

AMC5100倾斜数字航摄仪是国内首套集成5台1亿像素的大幅面相机和高精度POS的航空摄影系统，可从1个垂直、4个倾斜等多个角度获取测区数字影像，同时采集地物顶部和侧面纹理信息，通过后期数据处理，生成地物三维实景模型，为精细化地质调查提供一种新的技术方法。