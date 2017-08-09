携帯電話ウイルス、QRコードが主な感染ルートに

腾讯安全日前发布的《2017年上半年互联网安全报告》显示，今年上半年，针对PC端的病毒攻击环比增加30%，恶意程序数量逐年攀升；超过1亿的手机用户感染过手机病毒，二维码已成为主流病毒渠道来源。
腾讯安全数据显示，2017年上半年的手机病毒类型比例中，流氓行为和资费消耗类病毒占比最高，以44.59%和44.44%的比例分列前两位。排名第三的是隐私获取类病毒，占比为5.85%。此外，诱骗欺诈、恶意扣费、远程控制、系统破坏和恶意传播类病毒的占比分别为1.94%、1.55%、0.80%、0.74%和0.08%。
二维码成为今年上半年主流病毒的渠道来源，占比高达20.80%。由于二维码在各大领域逐渐普及，让越来越多的用户养成了随手扫码的习惯，制毒者也加大了针对二维码渠道的病毒投放比例。部分被嵌入病毒的二维码，只要一扫就会自动下载恶意病毒，轻则造成手机中毒，重则导致个人隐私信息泄露，造成财产损失。
中国のIT大手・騰訊（テンセント）のセキュリティ部門が発表した「2017年上半期インターネットセキュリティ報告書」によると、今年上半期にPCを対象とするウイルス攻撃は前年下半期比で30％増加し、マルウェアの数が年々増加している。携帯電話ユーザーの1億人以上がウイルスに感染したことがあり、QRコードが主なウイルス感染ルートになっている。
同データによると、今年上半期の携帯電話ウイルスの種類別の割合では、迷惑行為が44.59％と最も高く、高額料金請求が44.44％で続いた。3位はプライバシー侵害で5.85％。詐欺は1.94％、悪意ある料金徴収は1.55％、遠隔制御は0.80％、システム破壊は0.74％、悪意ある伝播は0.08％。
QRコードは今年上半期、主な携帯電話ウイルス感染ルートになり、20.80％の割合を占めた。QRコードが各分野で徐々に普及しているため、多くのユーザーが気軽にスキャンする習慣を身に着けている。ウイルス製造者もQRコードへのウイルス攻撃を拡大している。ウイルスが植え込まれたQRコードをスキャンするだけで、ウイルスが自動的にダウンロードされる。軽い場合はウイルスにかかるだけだが、ひどい場合はプライバシー情報が漏洩し、財産上の損失が生じる。
「人民網日本語版」2017年8月9日
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