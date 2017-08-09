携帯電話ウイルス、QRコードが主な感染ルートに

腾讯安全日前发布的《2017年上半年互联网安全报告》显示，今年上半年，针对PC端的病毒攻击环比增加30%，恶意程序数量逐年攀升；超过1亿的手机用户感染过手机病毒，二维码已成为主流病毒渠道来源。

腾讯安全数据显示，2017年上半年的手机病毒类型比例中，流氓行为和资费消耗类病毒占比最高，以44.59%和44.44%的比例分列前两位。排名第三的是隐私获取类病毒，占比为5.85%。此外，诱骗欺诈、恶意扣费、远程控制、系统破坏和恶意传播类病毒的占比分别为1.94%、1.55%、0.80%、0.74%和0.08%。

二维码成为今年上半年主流病毒的渠道来源，占比高达20.80%。由于二维码在各大领域逐渐普及，让越来越多的用户养成了随手扫码的习惯，制毒者也加大了针对二维码渠道的病毒投放比例。部分被嵌入病毒的二维码，只要一扫就会自动下载恶意病毒，轻则造成手机中毒，重则导致个人隐私信息泄露，造成财产损失。