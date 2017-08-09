9時間以上の睡眠、悪夢を見やすくなる？

英国牛津大学一项研究显示，晚上睡眠时间超过９小时可能容易做恶梦。相关论文刊载于《社会精神病学与精神疾病流行病学》杂志。
研究人员借助在线调查，分析了８４６人两周内做恶梦的频率，并了解恶梦引起的郁闷程度、睡眠时长以及日常生活中的忧虑、猜疑、幻觉、摄入酒精量和压力情况。结果显示，睡眠时间超过９小时与做恶梦的频率相关，但不影响恶梦的可怕程度。研究人员认为，这一关联可能是因为睡眠时间长意味着快速眼动睡眠期较长，恶梦多发生在这一阶段。
研究人员还发现，做恶梦的频率和可怕程度还与生活中的忧虑、幻觉和猜疑存在关联。但是，酒精摄入或运动与恶梦没有关联。而先前研究显示，这两者也会延长快速眼动睡眠期。
英オックスフォード大学の研究によると、夜の睡眠時間が9時間を上回ると、悪夢を見やすくなるという。関連論文は学術誌「Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology」に掲載された。
研究者はオンライン調査により、被験者846人が2週間内に悪夢を見る頻度を分析し、悪夢によるうつの程度、睡眠時間の長さ、及び日常生活における憂慮・猜疑・幻覚、アルコール摂取量とストレス状況を調べた。その結果、9時間以上の睡眠時間は悪夢の頻度と関連しているが、悪夢の恐ろしさの程度とは関連しないことが分かった。研究者はこの関連性について、睡眠時間が長ければ、悪夢を見やすいレム睡眠が長くなるためと判断している。
研究者はまた、悪夢の頻度と恐ろしさの程度は、生活における憂慮・幻覚・猜疑との間に関連性があることに気づいた。しかし悪夢とアルコール摂取もしくは運動との間に関連性はなかった。過去の研究により、この両者がレム睡眠の時間を延長することが分かっている。
「人民網日本語版」2017年8月9日
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