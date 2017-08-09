9時間以上の睡眠、悪夢を見やすくなる？

英国牛津大学一项研究显示，晚上睡眠时间超过９小时可能容易做恶梦。相关论文刊载于《社会精神病学与精神疾病流行病学》杂志。

研究人员借助在线调查，分析了８４６人两周内做恶梦的频率，并了解恶梦引起的郁闷程度、睡眠时长以及日常生活中的忧虑、猜疑、幻觉、摄入酒精量和压力情况。结果显示，睡眠时间超过９小时与做恶梦的频率相关，但不影响恶梦的可怕程度。研究人员认为，这一关联可能是因为睡眠时间长意味着快速眼动睡眠期较长，恶梦多发生在这一阶段。

研究人员还发现，做恶梦的频率和可怕程度还与生活中的忧虑、幻觉和猜疑存在关联。但是，酒精摄入或运动与恶梦没有关联。而先前研究显示，这两者也会延长快速眼动睡眠期。