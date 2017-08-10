中低速リニア試験車両、時速120キロ走行試験に成功

中国中车大连公司8日对外通报称，由中车大连公司与西南交通大学联合研制的新一代中低速磁浮试验车已完成时速120公里的运行试验。该车最高运行时速可达160公里，最小平面曲线半径50米，最大坡道100‰。

中低速磁浮交通属于中等运量交通制式，具有振动噪音小、爬坡能力强、转弯半径小等优势，其速度、弯道和坡道这三项综合技术指标，是目前其他单一制式轨道交通无法同时实现的。

据介绍，新一代中低速磁浮列车有望实现最大运行时速160公里，且能显著缓解车轨耦合振动，提升系统的竞争力，拓展中低速磁浮的适用范围；有望用一种轨道交通制式覆盖时速160公里以下城市中等运量客运需求，实现城市－城郊快捷联通。