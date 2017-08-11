週間時事用語（九寨溝地震、映画「戦狼2」、親孝行休暇など）

应急响应预案： 緊急時対応措置（きんきゅうじたいおうそち）

抗震救灾： 地震救助（じしんきゅうじょ）

例文：

（中）四川省委、省政府已成立地震抗震救灾应急指挥部，并启动应急响应预案，抗震救灾工作全面启动。

（日）共産党四川省委員会や四川省政府などは、地震災害救助応急指揮部を立ち上げ、地震救助緊急時対応措置を講じて、救助活動を全面的に展開している。

预警： 早期警戒（そうきけいかい）

例文：

（中）记者从成都高新减灾研究所获悉，由四川阿坝州防震减灾局和该所联合建设的地震预警系统成功预警此次地震。

（日）成都ハイテク減災研究所が発表した情報によると、四川省アバ・チベット族チャン族自治州防震減災局と同研究所が共同構築した地震早期警戒システムが、今回の地震の早期警戒に役立った。

谣言： デマ

例文：

（中）不信谣，不传谣，一切信息以官方发布为依据，配合政府做好救灾工作。

（日）デマを信じたり、流したりしてはならない。全ての情報は政府などの正式発表を根拠とし、政府の救助活動と歩調を合わせなければならない。

余震： 余震（よしん）

滑坡： 地滑り（じすべり）

例文：

（中）进入现场时，要装备整齐，戴好头盔护具。防止余震造成的滑坡和落石。

（日）現場で活動する時は完全装備し、必ずヘルメットをかぶり、余震による地滑りや落石から身を守る。

票房： 興行収入（こうぎょうしゅうにゅう）

动作片： アクション映画（あくしょんえいが）

例文：

（中）吴京自导自演的军事动作片《战狼２》上映１２天后，票房达３４亿元，超越周星驰指导的《美人鱼》，成为中国电影市场票房冠军。

（日）呉京(ウー・ジン)が監督、主演を務める戦争アクション映画「戦狼2(Wolf Warriors Ⅱ)」の興行収入が公開から12日間で34億元(約561億円)に達した。これにより、周星馳（チャウ・シンチー）監督がメガホンをとった映画「美人魚（The Mermaid）」を抜いて、中国の歴代興行収入トップに立った。

护理假： 親孝行休暇（おやこうこうきゅうか）

例文：

（中）目前已经有包括河南、福建、广西、海南等地出台相关规定，明确独生子女在父母住院期间，享受护理假权益。

（日）これまでに、河南・福建・広西・海南の各地で関連規定が発表されており、一人っ子の親が入院した場合、親孝行休暇を取る権利があることが明示されている。

代驾： 運転代行（うんてんだいこう）

酒驾： 飲酒運転（いんしゅうんてん）

例文：

（中）经历了此前十多年的缓慢初创期，如今的代驾行业已进入了成长期。在酒驾入刑的推行和身边盛行的酒文化背景下，“酒后找代驾”很快成为一种新的消费习惯。

（日）過去10数年間のゆっくりとした創成期を経て、運転代行産業は今や成長期に突入した。飲酒運転が刑事罰適用になると認知されてきたこと、アルコール文化が身近なものとして盛んになってきたことにより、「飲酒したので運転代行を頼む」のが新たな消費習慣として急速に普及してきた。

手机病毒： 携帯電話ウイルス（けいたいでんわういるす）

互联网安全： インターネットセキュリティ

例文：

（中）腾讯日前发布的《2017年上半年互联网安全报告》显示，2017年上半年的手机病毒类型比例中，流氓骚扰行为和资费消耗类病毒占比最高。

（日）中国のIT大手・騰訊（テンセント）発表した「2017年上半期インターネットセキュリティ報告書」によると、今年上半期の携帯電話ウイルスの種類別の割合では、迷惑行為と高額料金請求が最も高かった。

线下消费： 実店舗での消費（じつてんぽでのしょうひ）

例文：

（中）在高达5.02亿移动支付用户中，有4.63亿网民线下消费时使用手机支付。

（日）モバイル決済利用者5億200万人のうち、4億6300万人が実店舗での消費でモバイル決済を利用している。

磁悬浮列车： リニアモーターカー

例文：

（中）S1线是北京首条磁悬浮线路，一期工程全长10公里，起点为北京石景山区的苹果园站，终点为门头沟区的石厂站。

（日）北京リニアS1線は、北京市初のリニアモーターカー路線で、第1期工事の走行距離は全長10キロで、始発駅は同市石景山区の苹果園駅、終点駅は門頭溝区の石廠駅となる。

（編集SC）

「人民網日本語版」2017年8月11日

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