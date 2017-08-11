ペルセウス座流星群、13日に中国各地で観測可能

一年一度著名的英仙座流星雨即将来临。据广东天文专家预告，今年8月13日地球将穿越英仙座流星群尘埃稠密的轨道，中国乃至北半球各地的公众都可目睹英仙座流星雨。

今年英仙座流星雨极大值出现在8月13日凌晨4时前后，中国最佳观测时间在8月13日凌晨0时至天亮前。因此，在同等天气条件下，中国西部地区(乌鲁木齐、拉萨等地)可能比东部地区(哈尔滨、上海等地)看到的流星数量多。