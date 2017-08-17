ブラジル人学生たちの「チャイナドリーム」、葡中双語学校へ潜入

若阿金·戈麦斯·德索萨葡中双语学校于2015年2月正式启动，这所位于尼泰罗伊市的学校由里约热内卢州政府和里约天主教大学孔子学院共同创办，也是巴西境内第一所以葡萄牙语、中文和英语三语为教学语言的公立高等中学。最初学校计划每年招收72名学生，分为3个班，但后来需求不断增加，今年招收了130人，现在学校大约有学生250名。