ブラジル人学生たちの「チャイナドリーム」、葡中双語学校へ潜入

若阿金·戈麦斯·德索萨葡中双语学校于2015年2月正式启动，这所位于尼泰罗伊市的学校由里约热内卢州政府和里约天主教大学孔子学院共同创办，也是巴西境内第一所以葡萄牙语、中文和英语三语为教学语言的公立高等中学。最初学校计划每年招收72名学生，分为3个班，但后来需求不断增加，今年招收了130人，现在学校大约有学生250名。
Joaquim・Gomez・DeSosaポルトガル語・中国語双語学校は、2015年2月に正式に開校した。ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ州ニテロイ市にある同校は、リオデジャネイロ州政府とリオデジャネイロカトリック大学孔子学院の協力のもと設立された。ブラジルでは初のポルトガル語・中国語・英語の3ヶ国語を学習言語とした公立高等学校となる。学校側は当初、毎年72人の生徒を募集し、3クラスに分けて授業をする計画を立てていたが、ニーズが高まり、今年は合計130人の生徒を受け入れた。現在同校には約250人の生徒が在籍している。
「人民網日本語版」2017年8月17日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn