世界銀行のビジネス環境ランキング 香港は5位

世界银行31日公布2018年全球营商环境报告排名，香港在全球190个国家或地区中排名第5，较去年下跌1位。

世界銀行は10月31日、2018年版世界ビジネス環境ランキングを発表し、香港地区は190ヶ国・地域のうち5位と、昨年から順位を1つ下げた。

报告根据10个领域综合评分，当中香港在“开办企业”及“缴纳税款”两项都排名第3，“取得供电”排名第4，“申请建筑许可”排第5，“获得信贷”排29位，“解决无力偿债”排43位，“登记财产”排55位。

この調査では10 項目について評価され、香港地区は、「事業の始めやすさ」と「税金」が3位、「電力調達」が4位、「建設認可」が5位、「資金調達」が29位、「破綻処理」が43位、「不動産登記」が55位だった。

香港特区政府发言人回应称，香港今年的排名下跌一位，主要是在企业“解决无力偿债”的框架方面得分下跌，政府会致力确保香港的公司破产制度与时并进，强调会继续革除繁琐的规则，取缔过时或不必要的规管，进一步改善香港的营商便捷度。

香港特別行政区政府の報道官は、「香港地区の順位が一つダウンしたのは主に『破綻処理』の分野の順位が大きくダウンしたから。政府は香港地区の企業破産制度が時代にマッチしたものになるよう努力する」とし、「今後も面倒な規則を改め、時代遅れで不必要となっている規則を撤廃し、ビジネスの円滑化を一層改善する」と強調した。