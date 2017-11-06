毎日7時間睡眠している人の心血管疾患リスクが最も低いことが研究で判明

近日，华中科技大学同济医学院和美国爱荷华大学公共卫生学院的研究人员联合开展的一项分析提示，睡得太多或太少的人，死亡或发生心血管事件的风险都会升高，每天睡7小时左右的人风险最低。

華中科学技術大学同済医学院と、米国アイオワ大学公共衛生学院の研究者は合同研究の結果、睡眠時間が過度に多いまたは少ない人は、死亡及び心血管疾患のリスクが上昇し、毎日7時間睡眠している人のリスクは最も低いことを発表した。

数据分析结果显示，睡眠时间与4种心血管事件后果之间存在着一种U字形的相关性。具体来说，与每天睡7小时的人相比，睡眠时间每缩短1个小时，全因死亡和心血管疾病发生风险均增加6%，冠心病发生风险增加7%，脑卒中风险增加5%;睡眠时间每延长1个小时，死亡风险增加13%，心血管疾病发生风险增加12%，冠心病发生风险增加5%，脑卒中风险增加18%。

データ分析の結果、睡眠時間と4種の心血管疾患にはU字型の相関性があることが判明した。具体的に言うと、毎日7時間睡眠の人と比べ、睡眠時間が1時間短くなるごとに、死亡リスクや心血管疾患発症リスクが6％、冠状動脈性心臓病発症リスクが7％、脳卒中発症リスクが5％増加する。また、睡眠時間が1時間伸びるごとに、死亡リスクが13％、心血管疾患発症リスクが12％、冠状動脈性心臓病発症リスクが5％、脳卒中発症リスクが18％増加する。

研究成果认为，适度的睡眠时间与合理饮食、积极运动一样，能为人体补充能量，调节各项生理功能，降低患上心血管疾病的风险。睡多睡少，都对心脏健康不利，建议大家每天保证7小时左右的睡眠。

研究結果から、適度な睡眠、合理的な食事・運動によって人体にエネルギーが補充され、様々な生理機能を整えられ、心血管疾患リスクが抑えられることがわかる。睡眠時間が多すぎても少なすぎても、心臓には負荷がかかるため、7時間前後の睡眠を摂るのがいいといえる。