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人民網日本語版>>中国語教室

「花より男子」が再びドラマ化　新「F4」結成

《花样男子》又双叒叕翻拍！新F4亮相

人民網日本語版 2017年11月09日11:02

自著名影视制作人柴智屏今年4月启动新版电视剧《流星花园》拍摄计划，F4究竟花落谁家一直众说纷纭。 11月6日，这份备受关注的男主角名单正式公布。四位新演员王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽合体登上某杂志电子刊封面，新《流星花园》F4首发。

有名プロデューサーの柴智屏（アンジー・チャイ）が今年4月、2001年に台湾地区で放送され大ヒットしたドラマ「流星花園 -Meteor Garden-」の新作製作を発表して以降、中心人物の「F4」4人は誰が演じるのかにずっと注目が集まっていた。そして、今月6日、そのキャスティングがついに公表され、若手俳優の王鶴棣（ワン・ホーディー）、官鴻（グワン・ホン）、梁靖康（リャン・ジンカン）、呉希沢（ウー・シーザー）がニュー「F4」を演じることが明らかになった。4人はこのほど、ある雑誌（電子版）の表紙を飾った。

据介绍，这四位演员平均年龄21岁、平均身高185厘米，是原著《花样男子》三大经典版剧集中，平均年龄最小、平均身高最高的F4组合。新《流星花园》计划于2018年暑期与观众见面。

紹介によると、4人の平均年齢は21歳、平均身長は185センチで、漫画「花より男子」を原作としたドラマ「流星花園 -Meteor Garden-」、「花より男子」（05年）、「花より男子2（リターンズ）」（07年）の3作で登場した「F4」のキャストに比べ、平均年齢が最も低く、平均身長が最も高い「F4」の結成となった。新作は18年夏に放送される予定だ。

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