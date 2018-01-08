17年の生鮮EC取引額が6割増　インフラも充実

生鲜电商在历经洗牌期后逐渐进入转型升级的成长期。1月5日，艾瑞咨询发布《2018年中国生鲜电商行业消费洞察报告》（以下简称“报告”）。报告指出，2017年，中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元，同比增长59.7%。与此同时，随着行业的发展，众多生鲜电商平台开始加码生鲜供应链及物流等基础建设，并谋求多种创新模式以打造核心竞争力。

生鮮食品のEC産業が再編の時期を経て、モデル転換・バージョンアップを遂げる成長の時期へと徐々に足を踏み入れている。調査会社・艾瑞諮詢（iResearch）が今月5日に発表した「2018年中国生鮮EC産業消費洞察報告」によると、2017年には中国生鮮EC市場の取引規模が約1391億3千万元（約2兆4263億8千万円）に達して、前年比59.7％増加したと同時に、産業の発展にともなって、多くのプラットフォームが生鮮供給チェーンや物流などのインフラ建設に力を入れたとともに、さまざまな革新（イノベーション）モデルを追求してコア競争力の構築をはかったという。

报告显示，生鲜食品为电商平台带来的引流作用明显，有75.9%的用户表示，在购买生鲜食品的同时会购买其他品类的商品。其中，日用百货类是用户在购买生鲜食品时最常购买的关联品类，有69.2%的用户会在购买生鲜食品的同时购买日用百货。

同報告によれば、生鮮食品はECプラットフォームに消費の流れを呼び込む役割を果たしたことが明らかで、利用者の75.9％が、「生鮮食品を購入すると同時に他の品目・種類の商品も購入する」と答えた。最もよく一緒に購入される商品は日用雑貨類で、69.2％が生鮮食品と同時に購入するとしたという。

与此同时，2017年随着阿里、京东等电商巨头的入局，生鲜消费的线上线下融合愈加紧密，“超市+餐饮”等创新模式涌现，如7Fresh、盒马鲜生等。有超过九成的用户表示会继续在创新模式平台购买生鲜食品。用户不确定或不会继续购买的主要原因为商品品类不够丰富。另外，客流量较大导致门店排队时间长带来的不便体验也是导致用户不愿意继续在生鲜创新平台消费的重要原因。

また17年は阿里巴巴（アリババ）や京東などのEC大手が参入したため、生鮮食品消費のオンラインとオフラインでの融合がますます進み、「スーパー+外食」をはじめとする革新モデルが生まれ、7Freshや盒馬鮮生などが登場した。利用者の90％以上が、「これからもEC大手が開設した革新モデルのスーパーで生鮮食品を買う」と答えた。「これからも買うかどうかはわからない、あるいは買わない」としたユーザーが挙げた理由は、商品の種類がそれほど豊富とはいえないことだった。また顧客人数が多く長い行列に並ばなければならない不便さも、ユーザーが革新モデルのスーパーでの消費を続けたくないと考える重要な原因になっている。