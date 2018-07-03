上海の出国時税還付額が7千万元に

今年7月1日是上海实施境外旅客购物离境退税政策三周年的日子。资料显示，三年来，上海累计为4.8万余名境外旅客开具4.9万份退税申请单，办理退税7000万元，退税物品销售额达6.5亿元。

今年7月1日は、上海市で域外からの観光客のショッピングに対する出国時税還付政策が実施されてから3周年を迎える日だ。資料によると、この3年間、上海では累計で約4万8千人の域外観光客が4万9千件の税還付申告書を提出し、還付された税金は7千万元（1元は約16.7円）、税還付の対象となった商品の売上高は6億5千万元に達した。

据统计，目前上海市已有359家退税商户，集聚了中华老字号、海派特色商铺、时尚消费商场和国际高端品牌等复合多元、融合共生的商业业态，优化消费环境的政策效应持续体现。

統計によれば、上海には現在、税還付を実施する商店が359店あり、老舗、上海らしさを体現する店舗、トレンドに敏感なショッピングモール、世界の高級ブランドなど、複合的で多元的、融合し共生するさまざまなビジネス業態が集まり、消費環境の最適化という政策の効果が持続的に発揮されていることがわかる。

在上海虹桥国际机场，一位刚开具退税申请单的香港旅客说：“我经常往来沪港两地，亲眼见证了这里的离境退税商店越来越多，商品的种类也更加丰富多元。”

上海虹橋国際空港で、税還付申告書を提出した香港地区からの観光客は、「自分は上海と香港をよく往復しており、上海で税金を還付する商店が増え、商品の品揃えがますます豊富になり多様化する様子をこの目で見てきた。」と話す。