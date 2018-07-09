高速鉄道が電子乗車券を導入、来年にも全国で普及

近日，在北京举办“智能高铁发展暨京津城际铁路开通十周年论坛”上，中铁路总公司相关负责人表示，从今年的8月8日起，开通了十年的京津城际铁路将迎来时速达350公里的“复兴号”列车。2019年，“复兴号”动车组将投入京张高铁使用。此外，电子客票也将试点运营，预计明年将在全国推广。

このほど北京で「スマート高速鉄道発展と京津都市間鉄道（北京～天津）開通10周年フォーラム」が開かれ、その席で中国鉄路総公司の責任者は、今年8月8日より時速350キロの新型高速鉄道「復興号」を迎え入れることを発表した。また復興号は2019年に京張高速鉄道（北京～張家口）に投入される。さらに電子乗車券も試験的に取り扱い、来年にも全国に普及させる見通しだ。

早在今年的1月2日，中国铁路总公司相关负责人就已经提出了关于电子客票的提案。 近年来，铁路方面一直致力于电子客票的研究，会尽快推出一个适合铁路运输特点的电子客票体系，方便旅客出行。

中国鉄路総公司の責任者は今年1月2日にはすでに電子乗車券の提案をしていた。鉄道当局は近年、電子乗車券の研究に取り組んでおり、鉄道輸送の特徴に合った電子乗車券制度を打ち出し、旅客の移動の利便性を高めることになる。

值得一提的是，使用电子客票的乘客可实现“刷手机”、“刷身份证”直接进站乘车，而无需换取纸质车票，明年将在全国高铁推广。

電子乗車券を利用する乗客は携帯電話や身分証をかざすことで直接駅構内に入り乗車でき、紙の乗車券を受け取る必要はない。来年にも全国の高速鉄道で普及する見通しだ。