華為・騰訊・百度がソフトITサービス企業ベスト3に

“2018中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”日前发布。数据显示，华为、腾讯、百度分列软件业前3位。“百强”企业实现软件业务收入比上届增长21.4%，利润总额比上届增长30.8%。占全行业收入和利润的比重分别达19%和40%，效益水平明显处于领先地位；自主创新成效显著，百强企业平均研发投入强度超过10%，研发人员合计占全部从业人员比重达57%，计算机软件著作权登记数量累计83951件，比上届增长94%，占全行业登记总量比重达11.5%。

2018年中国ソフトウェア・情報技術（IT）サービス総合的競争力上位100企業番付」がこのほど発表され、上位3位には華為（ファーウェイ）、騰訊（テンセント）、百度（バイドゥ）が並んだ。上位100企業は次のような業績を上げた。ソフトウェア事業の売上高が前年比21.4％増加し、利益総額も同30.8％増加した。産業全体に占める収入の割合は19％、利益の割合は40％に達し、収益水準がはっきりと100社以外を上回った。自主革新（自主イノベーション）が著しい成果を上げ、100社の研究開発（R&D）費用の投資強度（同費用の国内総生産＜GDP＞に対する割合）は10％を超え、研究開発担当者の合計は産業全体の57％を占めた、コンピューターソフトの著作権登録件数は累計8万3951件を超えて同94％増加し、産業全体に占める割合は11.5％に上った。

“百强企业在规模效益、自主创新、融合渗透和国际布局等方面不断取得新的成就。”中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长周子学说。工业和信息化部总经济师王新哲表示，软件和信息技术服务业是当前研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域，是现代化经济体系的重要组成部分。

中国電子情報産業連合会の周子学副会長兼事務局長は、「上位100社は規模の経済性（スケールメリット）、自主革新、浸透融合、国際市場での配置など各方面で絶えず新たな成果を上げている」との見方を示す。工業・情報化部の王新哲チーフエコノミストは、「ソフトウェア・情報技術サービス産業は今、投資が最も集中し、革新が最も活発に行われ、応用範囲が最も広く、波及効果や牽引の役割が最も大きな分野であり、現代化システムの重要な構成要素だ」と指摘する。